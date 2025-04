cos da urlo: vede la fine e poi risorge 

Cos 3

Terracina 2

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Piredda, Severgnini, Boi (34’ st E. Loi), Cabiddu, Calabrese (45’ st A. Loi), Caferri (8’ st Morlando), Sulis (1’ st Derbali), Mattia Floris (35’ st Demontis), Romano, Pinna. In panchina Xaxa, Ladu, Gurzeni, Mameli. Allenatore Antonio Carta.

Terracina (4-4-2) : Truppo, Riccio (26’ st Mauti), Ronci (21’ st Jelicanin), Aquino (40’ st Elia), Franco, Tonni, Pecchia, Schiavino, Altobelli, Sadaj, Caponi. In panchina Uva, Rustichelli, Valvassori, Mauti, Graziano. Allenatore Angelo D’Amico.

Arbitro : Marchetti di L’Aquila.

Reti : 5' pt Ronci, 27’ pt Aquino, 5’ st Pinna, 11’ st e 20’ st Calabrese.

Note : espulso Mattia Floris per doppia ammonizione; ammoniti Cabiddu (Cos) e Ronci (Terracina); recupero 1' pt e 2' st.

Tertenia. Con una rimonta pazzesca la Costa Orientale Sarda, dopo quattro turni, ritrova la vittoria. Nella delicata sfida salvezza contro il Terracina, gli uomini di Antonio Carta, sotto di due reti al termine del primo tempo, compiono un’impresa nella seconda parte ribaltando il risultato in appena quindici minuti. In cascina arrivano tre punti che valgono oro colato. Infatti, permettono a Mattia Floris e compagni di agganciare al penultimo posto l’Atletico Uri, sconfitto sul campo del Trastevere. Quindi non più in zona retrocessione ma playout. La zona salvezza diretta dista, invece, cinque punti quando al calare del sipario mancano quattro giornate. L’Is Arranas sta tornando a essere un fortino: 13 punti conquistati nelle ultime sei partite. In tutto il girone di andata solo due i punti ottenuti in casa.

La partita

Subito in avvio gli ospiti sbloccano il risultato con Ronci che finalizza su un traversone dalla sinistra. La Cos aggredisce gli avversari sfiorando più volte il pareggio, prima con una punizione di Calabrase con Truppo che salva miracolosamente, poi con Pinna e Romano. Al 27’ Cabiddu perde palla al limite dell’area, ne approfitta Acquino che raddoppia. Nella ripresa è ancora la Cos a fare la partita e dopo 5’ la riapre con un’incornata di Pinna su cross dalla destra del neo entrato Derbali. Passano sei minuti ed ecco il pareggio firmato Calabrese su un’azione fotocopia. Al 20’ la rimonta è completata: Boi s’invola sulla destra, mette palla al centro per Calabrese che trafigge ancora Truppo. Gli ogliastrini gestiscono il risultato sino al termine senza concedere praticamente nulla agli avversari.

