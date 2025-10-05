cos da urlo, ribaltato il monastir 

Monastir 2

Cos 3

Monastir (4-3-3) : Daga; Pinna (28’ st Tocco), Cortinovis (1’ st Suazo), Jah (11’ pt Masia), Porru; Piro, Nagüel (31’ pt Pisano), Piseddu; Gibilterra, Aloia, Ardau. In panchina Fusco, Conti, Piras, Ferraro, Piga. Allenatore Angheleddu.

Cos (4-4-2) : Xaxa; Marini, Prieto (24’ st Spanu), Zurbriggen (24’ st Rossi), Rosseti; Demontis (24’ st Loi), Murgia, Sacko, Oriano (24’ st Dessena); Nurchi, Demarcus (42’ st Intinacelli). In panchina Mejri, Zaino, Floris, Massoni. Allenatore Loi.

Arbitro : Gambirasio di Bergamo.

Reti : pt 3’ (r) Aloia, 21’ Demarcus; st 6’ Aloia, 37’ Rossi, 39’ Murgia (r).

Note : ammoniti Sacko, Rosseti, Pisano, Aloia, Loi.

MONASTIR. Al Comunale blitz esterno della Cos, che si rialza dopo la sconfitta casalinga con la Scafatese e si impone 3-2 in rimonta sul Monastir, al terzo stop in campionato.

Il match

Diverse assenze per gli ospiti, tra i padroni di casa non c’è Corcione causa squalifica. Padroni di casa subito avanti: al 3’ l’arbitro ravvisa un fallo in area su Aloia e assegna un penalty al Monastir che lo stesso numero 11 trasforma. Al 5’ la Cos risponde: Demontis crossa in area per Nurchi che si gira e calcia, la palla termina di poco a lato.

All’11’ esce Jah per infortunio ed entra Masia. Al 21’ arriva il pareggio: cross dalla sinistra di Oriano, Nurchi gira di testa un pallone che Daga non trattiene e sulla respinta Demarcus insacca.

Al 26’ Piro riceve palla in area e calcia alto di poco. Diversi infortuni per il Monastir: escono Pinna e Naguel ed entrano Tocco e Pisano. Al 40’ Xaxa respinge un colpo di testa di Gibilterra, poi dice ancora no sul tiro di Aloia. Al 49’ Sacko coglie la parte alta della traversa con una botta dalla distanza.

Ripresa

Al rientro Angheleddu inserisce Suazo per l’infortunato Cortinovis. I padroni di casa partono forte e al 6’ tornano in vantaggio: Pinna calcia dalla bandierina e Aloia al centro insacca. Immediata la reazione ospite: al 7’ Oriano impegna Daga che respinge e Demarcus spedisce alto. Al 19’ l’arbitro annulla una rete ad Aloia per fuorigioco. Al 37’ il pareggio della Cos con Rossi che in acrobazia sfrutta un cross di Oriano. Dopo 2’ fallo di Piseddu in area e Murgia trasforma con freddezza il rigore. Nel finale il Monastir spinge: al 49’ ci prova Pisano dal limite ma Xaxa alza sopra la traversa.

