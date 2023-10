Cos da urlo: è al terzo posto 

Ostia Mare 3

Cos 4

Ostia Mare (4-3-3) : Morlupo, Pasqualoni, Tomas, Sbardella (14’ st Cicarevic), Ferrari (1’ st Pozzi), De Crescenzo (14’ st Talamonti), Buono, Icardi (40’ st Bernardini), Sardo, Cardella (39’ st Simonelli), Mancagli. In panchina Valori, Pompei, Casazza, Maura. Allenatore Perrotti.

Costa Orientale Sarda (4-3-3) : Tommasino, Piras, Gallo, Bonu, Cogotti, Demontis, Piredda (29’ st Ladu), Mattia Floris (8’ st Naguel), Cossu (31’ pt Serra), Aloia (13’ st Gomez), Loi (23’ st Nurchi). In panchina Maurizio Floris, Scarafoni, Satta, Zannini. Allenatore Loi.

Arbitro : Nencioli di Prato.

Reti : pt 17’ Cossu; st 2’ e 6’ Icardi, 4’ Aloia, 21’ Cicarevic, 40’ Ladu, 42’ Nurchi.

Note : ammoniti Mattia Floris, Cogotti, Bonu, Demontis, Sbardella; recupero 2’ pt e 5’ st.

Ostia. Pazza vittoria per la Costa Orientale Sarda sul campo dell’Ostia Mare. Ci pensa Nurchi a siglare allo scadere il definitivo 3-4 che vale il terzo posto in classifica.

Nel primo tempo al 17’ ospiti in vantaggio con una conclusione di Cossu dall’interno dell’area su rimessa laterale lunga di Piras. Al 45’ Tommasino salva in uscita su Cardella. Nella ripresa dopo 2’ i padroni di casa pareggiano con Icardi. Immediata reazione dei sardi che al 4’ si riportano avanti: Piredda appoggia per Aloia che spedisce la sfera all’angolino. La gioia dura poco perché i laziali al 6’ trovano il nuovo pareggio: Sardo s’invola sulla fascia e smarca Icardi, l’attaccante batte Tommasino. Al 28’ il portiere ospite con un colpo di reni evita il gol su tiro di Mancagli. Al 21’ l’Ostia passa in vantaggio col neoentrato Cicarevic. Al 27’ Tomas anticipa Nurchi pronto al tiro da due passi. Al 33’ ancora Nurchi insidioso, Morlupo salva in tuffo. Al 40’ incornata di Ladu su cross di Nurchi: è 3-3. Al 42’ ci pensa il solito Nurchi a firmare il gol vittoria dopo uno scambio con Gomez.

