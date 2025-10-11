VaiOnline
Serie D.
12 ottobre 2025 alle 00:26

Cos contro l’Anzio, il Monastir  sfida il Latte Dolce 

La domenica delle cinque sarde di Serie D si apre alle 14,30 a Budoni, dove la squadra di Raffaele Cerbone ospita una Nocerina in grande ripresa e reduce da tre vittorie. A loro volta, alla sfida della 7ª giornata i padroni di casa arrivano forti del 5-0 rifilato a domicilio all’Anzio e con un entusiasmo che l’eliminazione mercoledì dalla Coppa Italia non ha scalfito.

Di umore diverso la pari punti (8) Olbia. Reduce dal drammatico derby casalingo col Latte Dolce, perso 1-6, la squadra di Giancarlo Favarin,determinata a rifarsi, affronta a Ostia alle 15 la matricola Montespaccato. «Incontriamo l’ultima della classe, che proprio per la sua posizione lotterà col coltello tra i denti per risollevarsi», avverte il tecnico pisano, il quale ieri ha presentato il match insieme a Daniele Ragatzu: «Martedì non ci siamo allenati perché ci tenevamo a dare un segnale alla proprietà», ha spiegato il capitano dei bianchi, «poi però abbiamo lavorato bene. Dopo il derby la squadra ha fame di riscatto e col Montespaccato vogliamo conquistare più punti possibili». Tornano a disposizione Buschiazzo e Staffa per quella che potrebbe essere l’ultima partita dell’Olbia targata SwissPro: le trattative per il passaggio di proprietà sono due, ma l’imprenditore edile Roberto Sulas sarebbe in netto vantaggio sul gruppo brianzolo fattosi avanti negli ultimi giorni e il patron Murat Yilmaz potrebbe chiudere senza attendere oltre.

Alla stessa ora a Tertenia c’è Costa Orientale Sarda-Anzio: padroni di casa galvanizzati dal successo nel derby col Monastir, agganciato a quota 9 in classifica. Ma occhio alla voglia di rivalsa dei laziali. «Non ci sono partite semplici in questo campionato», ripete come un mantra il tecnico dei sarrabesi Francesco Loi, «dobbiamo ricordarci che il 4 agosto, prima del ripescaggio, eravamo ancora in Eccellenza».

In campo alle 16 Latte Dolce e Monastir. «Sarà un’altra gara difficile: hanno idee chiare e giocatori interessanti», mette in guardia i suoi il tecnico ospite Marcello Angheleddu. «Il Monastir sta facendo un buon campionato ma dopo la vittoria di Olbia», replica il vice allenatore dei sassaresi Mario Desole, «affronteremo la sfida con un pizzico di serenità in più».

