«Cos, colpa mia Il momento è duro ma reagiremo» 

Tertenia. Non è semplice smaltire una retrocessione. In casa Costa Orientale Sarda però non tarderanno a ripartire e programmare la prossima stagione. Dopo sei campionati in Serie D la squadra del tecnico Francesco Loi fa ritorno in Eccellenza anche se, come già annunciato, presenterà domanda per un eventuale ripescaggio. Domenica scorsa Pinna e compagni hanno perso lo spareggio salvezza in trasferta contro l’Atletico Lodigiani: l’impresa non è riuscita. L’allenatore sui social parla di «una sconfitta che, pur amara e dolorosa, va accettata come risultato sportivo e metabolizzata come stimolo per far meglio in futuro». E ci mette anche la faccia: «Mi assumo come è giusto che sia la paternità di questa sconfitta».

È vero che la prima squadra è retrocessa ma sono anche tanti i risultati positivi del “Progetto Cos” tra settore giovanile e scuola calcio. Una iniziativa, sottolinea Loi, «che si distingue sotto due aspetti fondamentali: la valorizzazione del prodotto locale, investendo tantissimo sui giovani, e l’attaccamento al territorio. Principi cardine, la serietà e il lavoro quotidiano».

Tre anni

Sono passi tre anni dal cambio di denominazione da Muravera a Cos. Un periodo durante il quale «la Serie D è stata il palcoscenico della prima squadra. Si è lavorato sodo e in modo instancabile per creare fondamenta solide e stabili, partendo dalla costituzione di un settore giovanile che coprisse tutte le categorie legate ai tornei federali regionali e che è stato valorizzato grazie al lavoro di tecnici e dirigenti qualificati. La sconfitta sportiva della prima squadra, chiaramente amara e dolorosa, non cancella quanto di buono è stato fatto e quanto si continuerà a fare».

Programmazione

Riguardo al futuro «ci prenderemo il tempo necessario per analizzare errori e cercare soluzioni affinché questi non si ripetano ma allo stesso tempo, essendo orgogliosi di quanto fatto finora, seguiremo tutte le strade possibili per proseguire il cammino tracciato e presenteremo domanda di ripescaggio in D per poter continuare il nostro percorso con serietà e programmazione».

