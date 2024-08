Cos, Budoni e Uri: amichevoli positive 

Preparazione a pieno ritmo per le squadre sarde impegnate in Serie D: tutte nell’Isola, tranne l’Olbia che fatica ad Arona. Le prime gare ufficiali si giocheranno il 25 agosto per il turno preliminare della Coppa Italia, Olbia-Ilva e Latte Dolce-Atletico Uri, mentre l’esordio della Cos è in programma il primo settembre quando la squadra di Francesco Loi ospiterà la vincente fra Latte Dolce e Uri. Chi avrà la meglio tra galluresi e maddalenini invece se la vedrà con l’Ostia Mare in trasferta. L’otto settembre inizia il campionato.

Nel frattempo si susseguono le amichevoli, utili ad affinare i meccanismi di gioco e l’intesa tra compagni. La Cos sul suo campo a Tertenia ha battuto la Nuorese 2-0 per poi ripetersi martedì in notturna con lo stesso risultato contro il Monastir (reti di Ladu e Floris). Il portiere Xaxa ha parato un rigore ad Andrea Cocco, ex Cagliari, appena arrivato dal Trapani. Ha giocato anche Feola, neo acquisto del club allenato da Angheleddu. «È stato un buon allenamento contro un avversario molto forte», il commento di Antonio Carta, vice allenatore della Costa Orientale Sarda, «si sono viste cose interessanti e siamo contenti. Chiaramente è soltanto un’amichevole, sappiamo che c’è tanto da lavorare. Ci aspetta una stagione molto difficile». La prossima amichevole è in programma il 22 agosto in trasferta contro l’Ossese.

Ieri il Budoni ha travolto l’Ilva per 4-0 con reti di Farris al 30’, Teliz al 35’, Piassi al 50’ e Spano al 58’. L’Atletico Uri ha piegato l’Ossese (gol di Attili, De Cenco, Fedele e Fabba) e il Li Punti per 4-2. Il Latte Dolce ha battuto l’Alghero 3-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA