cos beffata: savoia salvo nel recupero  

Savoia 1

Cos 1

Savoia (4-4-2) : Pellino, Bitonto, La Monica (22’ st Messina), Negro, Russo (16’ st Bezzon), Maniero, Celli (30’ st Giglio), Schiavi, Iaccarino, Guifo Bogne, Sellaf. In panchina L. Borrelli, Orta, C. Borrelli, Lauria, Del Mondo, Quirino. Allenatore Francesco Fabiano.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Rossi, Piredda, Severgnini, Piseddu, Demontis, Cabiddu (38’ st Sulis), Morlando, Calabrese (38’ st E. Loi), Romano, Pinna (41’ st A. Loi). In panchina Xaxa, Ladu, Boi, Caferri, Catapano, Derbali. Allenatore Antonio Carta.

Arbitro : Bruno Spina di Barletta.

Reti : st 21’ Romano, 47’ Maniero.

Note : ammoniti Demontis, Severgnini, Cabiddu; angoli 2-1 per il Savoia; recupero 1’ pt e 6’ st.

cardito. Altra beffa nel finale per la Costa Orientale Sarda. Al Vittorio Papa di Cardito succede tutto nella ripresa. La squadra di Antonio Carta sblocca il risultato al 21’ con Romano ma in pieno recupero viene raggiunta dal Savoia, a segno con Maniero. Per i gialloblù si tratta del quarto risultato utile consecutivo e di un punto comunque prezioso che permette loro di portarsi in solitudine al terzultimo posto (zona playout) in virtù della sconfitta dell’Atletico Uri, ora dietro con un punto di ritardo. La salvezza diretta è a sei lunghezze quando mancano tre giornate al termine della sessione regolare.

Il match

Nel primo tempo, dopo una conclusione innocua di Calabrese, al 10’ conclusione dal limite di Russo e Maurizio Floris con la mano alza la palla sopra la traversa. Sugli sviluppi dell’angolo Guifo Bogne devia di testa ma la mira non è precisa. Al 15’ ci prova ancora Russo, palla di poco alta. Il Savoia cerca di fare la gara ma la Cos chiude qualsiasi varco. Allo scadere di tempo traversone insidioso di Iaccarino, Floris smanaccia.

Nella ripresa al 5’ su corner per i padroni di casa Guifo Bogne in mischia non trova la porta. Al 18’ gran botta dalla distanza di Piredda, la palla fa la barba al palo. È il preludio al gol che arriva 3’ più tardi: conclusione di Pinna dall’altezza del dischetto, Pellino respinge corto, sulla ribattuta Romano spedisce la palla in rete. I padroni di casa si riversano in avanti e in pieno recupero trovano il pareggio: Bitonto s’invola sulla destra e serve una palla rasoterra all’accorrente Maniero che insacca.

