Cos beffata: puteolana salva all’87’ 

Puteolana 3

Cos 3

Flegrea Puteolana (4-4-2) : Polverino, Benassi, Mungo, Mascari, Russo (26’ st Cess), Balzano, Occhiuto, Palma (35’ st Popovic), Montuori (35’ st Coniglio), D’Agostino, Bombaci (26’ st Gioielli). In panchina Leone, Di Maso, De Caro, Cherubini, DIabate, Coniglio, Popovic. Allenatore Salvatore Marra.

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Xaxa, Piredda, Severgnini, Derbali (19’ st Calabrese), Piseddu, Demontis (19’ st A. Loi), Ladu, Morlando, Sulis, Pinna, Romano. In panchina Maurizio Floris, Concas, Boi, E. Loi, Catapano, Marras, Mameli. Allenatore Antonio Carta.

Arbitro : ìGallo di Bologna.

Reti : pt 12’ (r) Russo; st 8’ (r) Mascari, 16’ Romano, 23’ e 33’ Calabrese, 42’ Coniglio.

Note : ammoniti Mungo, Palma, Popovic; recupero 4’ st.

Pozzuoli. La Costa Orientale Sarda sfiora l’impresa contro la Puteolana. Sotto di due reti, la squadra di Antonio Carta ribalta il risultato ma viene beffata a tre minuti dallo scadere. Grande rammarico, quindi, per due punti persi nel finale. I gialloblù sono in penultima posizione (zona retrocessione diretta) a quattro lunghezze dalla zona playout e a sei dalla salvezza diretta.

La gara

Buon avvio dei padroni di casa che, dopo due occasioni su azione d’angolo, all’11’ conquistano un rigore per un fallo di mano di un difensore gialloblù su cross di D’Agostino. Russo trasforma. Al 23’ su corner Romano devia di testa, palla di poco sopra la traversa.

Nella ripresa all’8’ secondo penalty per la Puteolana per un fallo su Mascari, che calcia e non sbaglia. Veemente la reazione degli uomini di Carta, che al 16’ accorciano le distanze con Romano il quale su una mischia in area riceve palla spalle alla porta, si gira e manda nel sacco. Al 20’ il tecnico inserisce Calabrese: è la mossa vincente. Tre minuti dopo sugli sviluppi di un angolo l’attaccante svetta più in alto di tutto e di testa trafigge Polverino. Al 27’ Mascari entra in area e calcia centrando sul palo. Subito dopo ci prova Piredda dalla distanza ma non trova lo specchio. Al 32’ ancora una botta di Piredda da fuori area, Polverino si rifugia in angolo.

Sugli sviluppi del corner la Cos completa la rimonta con una incornata dell’incontenibile Calabrese. A 3’ dallo scadere i campani pareggiano con una conclusione al volo di Coniglio che non lascia scampo a Xaxa. Nel prossimo turno a Tertenia la Cos sfiderà l’Olbia.

