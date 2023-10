Cos, assalto al primato 

La nona giornata potrebbe consegnare alla Costa Orientale Sarda il primato nel campionato di Serie D, girone G. I tifosi sognano con la squadra di Francesco Loi, lieta sorpresa di questo avvio di stagione. Le ultime quattro vittorie consecutive hanno permesso ai gialloblù di raggiungere la seconda posizione a una sola lunghezza dalla capolista Cavese 1919. I risultati utili sono sei. Vantano il miglior attacco con 21 reti. Quindici le reti subite, tante ma nell’ultima gara contro l’Ardea la porta è rimasta inviolata, segno che il lavoro, anche sulla fase difensiva, sta producendo gli effetti sperati. E oggi, all’Is Arranas di Tertenia (fischio d’inizio alle 14.30), Nurchi e compagni affrontano la Flaminia, mentre la capolista, nel fortino di Cava de' Tirreni, deve vedersela contro la Nocerina 1910 in un derby classico e molto sentito.

Le parole di Loi

«Il nostro obiettivo», dice Francesco Loi, «è quello di raggiungere quanto prima la quota salvezza anche per poterci togliere qualche soddisfazione come quella di dare ancora maggior spazio ai nostri giovani. Servono almeno altri venticinque punti. Il secondo posto? Fa piacere ma in questo momento non bisogna guardare la classifica. Mancano tantissime partite. La squadra», continua, «sta facendo molto bene. La prestazione contro l’Ardea è stata quasi perfetta. Non era assolutamente facile. Come non lo sarà contro la Flaminia. Una formazione di assoluto valore». I laziali hanno ritrovato il successo proprio nell’ultimo impegno casalingo contro il Budoni dopo quello dell’esordio. Non vincono lontano da casa dal 2 aprile scorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA