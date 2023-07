Cos, altre novità Marci al Guspini 

Continua fare shopping la Costa Orientale Sarda (Serie D). Alla corte di Francesco Loi arrivano altri tre giovani. Sono l’attaccante Badis Gasmi (classe 2006), proveniente dal Carloforte, il portiere Biagio Maresca (2004), cresciuto nelle giovanili di Napoli, Juve Stabia e Ascoli ed ex Gladiator, e il centrocampista francese Yanis Liam Mechiche (2004), la scorsa stagione al Casoli in Promozione ed ex Estac Troyes.

Due rinforzi per l’Ilvamaddalena (Eccellenza). La società biancoceleste, che si candida per ritornare immediatamente in Serie D, ha ingaggiato il centrocampista Nicola Serra e l’esterno basso Antonio Piriottu. Serra, classe 1999, arriva dal Carbonia e ha indossato anche le maglie di Castiadas e Latte Dolce. Piriottu (2001), cresciuto nelle giovanili della Torres per esordire in prima squadra a 17 anni, ha maturato esperienza con Budoni, Tempio e Nuorese.

In Promozione il Guspini ha annunciato il ritorno del centrocampista Angelo Marci (1986), la scorsa stagione all’Asseminese. Un giocatore di esperienza che ha militato, tra le tante squadre, con Civitanovese, Lanusei, Sanremese, Tempio, Selargius e Sestri Levante. Promosso in prima squadra il giovane Riccardo Laera (2006).

L’Arbus di Nicola Agus ha tesserato il portiere Jacopo Angioni (1990), cresciuto nel Sestu ed ex Progetto Sant’Elia, Andromeda e Selargius, e il centrocampista Lorenzo Atzori (2000), arburese doc. Il giovane 2004 Gabriele Sanna si è accasato al Bonorva. Il direttore sportivo del Pirri, Stefano Siddi, ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con Christian Scano, Gianluca Banchero e Mauro Pinna. In Prima categoria Ferrucciu Terrosu è il nuovo allenatore del Buddusò. Nella seconda parte della scorsa stagione l’ex giocatore di Empoli e Olbia ha guidato il Calangianus.