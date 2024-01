Cos addio sogni di gloria 

Ischia 1

Cos 0

Ischia Calcio (4-4-2) : Vivace, Florio, Ballirano, Maiorano, Montuori, Pastore, Arcamone, Talamo (41’ st Troffa), Giacomarro, Baldassi, Di Meglio (12’ st Quirino). In panchina Sarracino, Montanino, Spunticcia, Buono, Bisogno, Galaoui, Aiceto. Allenatore Enrico Buonocore.

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Tommasino, Piredda (29’ st Cadau), Demontis, Aloia, Bonu, Naguel (1’ st A. Loi), Sulis, Mattia Floris (34’ st Nurchi), Gallo, Laconi, Zinzula (22’ st E. Loi). In panchina Maurizio Floris, Cabiddu, Zurbriggen, Rarinca, Zannini. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Deborah Bianchi di Prato.

Rete : 35’ st Florio.

Note : ammoniti Gallo, Zinzula, E. Loi, Demontis, F. Loi: angoli 5-6 per la Cos; recupero 0’ pt e 4’ st.

Ischia. La Costa Orientale Sarda cade allo stadio Mazzella di Ischia. I campani si impongono con una rete a dieci minuti dallo scadere al termine di un incontro abbastanza equilibrato. Per gli uomini di Francesco Loi si tratta della prima battuta d’arresto dall’inizio del girone di ritorno e dell’addio definitivo, probabilmente, ai sogni di conquistare la vetta: la Cavese ha vinto a Sassari col Latte Dolce ed è fuggita a +9. La Cos è stata anche superata dalla Romana al secondo posto e raggiunta dal Cassino.

Nel primo tempo al 9’ Tommasino respinge una conclusione di Di Meglio. Al 16’ Demontis calcia al volo da fuori area, Vivace è attento. Sul capovolgimento di fronte ci prova Ballirano dalla distanza, palla fuori. Al 31’ sinistro di Mattia Floris di poco a lato. Al 40’ Baldassi smarca Arcamone che calcia rasoterra, Tommasino in tuffo devia in angolo. Nella ripresa la Cos è aggressiva e va vicina al vantaggio al 3’: angolo di Floris, Vivace smanaccia, la palla arriva a Piredda che calcia al volo, l’estremo difensore ospite si rifugia in angolo. Al 14’ tiro sporco di Zinzula, Vivace devia in angolo. Al 23’ botta di Baldassi dal limite dell’area che si stampa sulla traversa. Al 30’ traversone di Florio, incornata di Baldassi, palla alta. Al 35’ campani avanti: angolo di Baldassi e Florio, indisturbato, da due passi insacca di testa. Al 39’ Quirino da posizione defilata calcia sul fondo.

«È stata una partita molto equilibrata», ha detto Loi, «decisa da un episodio. Le condizioni non ottimali del terreno di gioco non hanno consentito di giocare la palla nel migliore dei modi. Guardiamo avanti e pensiamo alla prossima». Nel prossimo turno a Tertenia arriva la Gladiator.

