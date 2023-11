Cos a secco ma il primato è a un passo 

Cos 0

Costa Orientale Sarda (4-3-3) : Tommasino, Piras, Demontis, Nurchi (30’ st Manca), Ladu, Aloia (25’ st Gomez), Cogotti, Bonu, Naguel, Cossu (22’ st Scarafoni), Gallo. In panchina Maurizio Floris, Balbo, Satta, Serra, Laconi, Zannini. Allenatore Antonio Carta (Francesco Loi squalificato).

Budoni (3-1-4-2) : Marano, Caparros (1’ st Fremura), Raimo, Ortenzi (30’ st Nzey), Farris (49’ st Escobar), Demoleon, Assoumani, Stefanoni, Soyemi (33’ st Spano), Bammacaro (43’ st Gucciari), Lancioni. In panchina Faustico, Mauriello, Scolaro, Mebrouk. Allenatore Raffaele Cerbone.

Arbitro : Vincenzo Hamza Riahi di Lovere.

Note : ammoniti Gallo, Piras, Nzey, Bammacaro; angoli 1-3; recupero 1’ pt e 7’ st.

Tertenia. Il derby dell’Is Arranas di Tertenia regala poche emozioni e tra Costa Orientale Sarda e Budoni finisce senza reti. Le squadre, ben messe in campo, si sono annullate. Un pareggio giusto, con la squadra di Francesco Loi che resta a un solo punto dalla capolista Cavese bloccata sul campo dell’Ardea. Gli ospiti confermano il buon momento e agganciano l’Uri nel cuore della classifica.

La gara

I padroni di casa si schierano col 4-3-3 con Aloia punta centrale affiancato da Nurchi e Cossu. Ospiti col 3-1-4-2. In attacco Soyemi e Lancioni. Dopo la fase di studio, al 15’ spaccata nell’area piccola di Bammacaro, Tommasino blocca. Non succede nulla sino al 28’ quando la Cos va vicina al vantaggio: Aloia con un tocco sotto a scavalcare la difesa libera Nurchi, il capitano con un pallonetto supera Marano in uscita ma sulla linea di porta Caparros salva. Alla mezzora punizione di Ladu dal limite, Marano para a terra. Il tecnico Loi inverte le posizioni degli esterni d’attacco ma la difesa non concede nulla.

La ripresa

Nel secondo tempo al 7’ ospiti pericolosi: Bammacaro smarca Lancioni che calcia col sinistro dal vertice destro dell’area piccola, palla di poco sul fondo. Al 19’ angolo di Raimo dalla sinistra, Farris ben appostato sul secondo palo non ci arriva per poco.

Al 22’ Loi inserisce Scarafoni per Cossu passando al 4-3-1-2. Al 33’ Marano anticipa in uscita Gomez servito da Scarafoni. Al 32’ sugli sviluppi di una rimessa laterale Gomez smista per Naguel che dall’interno dell’area calcia a fil di palo. Al 43’ rasoterra di Naguel dal limite dell’area, la mira non è precisa.

