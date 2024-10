Cos a fondo, sette ko in nove gare 

Cos 0

Atletico Lodigiani 2

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Maurizio Floris, Piseddu, Severgnini, Monteleone, Morlando, Demontis (32’ st Attah), Ladu, Mattia Floris (15’ st Loi), Caferri (15’ st Boi), Pinna, Aloia (34’ st Mesina). In panchina Piras, Donnarumma, Cabiddu, Sulis, Santoro. Allenatore Antonio Carta (Francesco Loi squalificato).

Atletico Lodigiani (4-4-2) : Stancampiano, Ciaramella, Paolelli, Sorrentino (32’ st Sebastiani), Ruggeri (46’ st Gennari), Spinozzi, Malvestuto, Perrotta (27’ st Armini), Tarantino, Falilò, Petti. In panchina Antolini, Zaccone, Bencivenga, Gennari, Pulcini, Bellucci, Giordano. Allenatore Vincenzo Feola.

Arbitro : Giuseppe Gargano di Bologna.

Reti : pt 38’ Sorrentino; st 12’ Ciaramella.

Note : ammoniti Mattia Floris, Piseddu, Stancampiano. Recupero 1’ pt e 4’ st.

tertenia. Continua il periodo nero della Costa Orientale Sarda, che all’Is Arranas di Tertenia contro l'Atletico Lodigiani rimedia la settima sconfitta consecutiva. I sarrabesi ogliastrini, a secco di vittorie in casa dal 21 aprile scorso, restano all’ultimo posto da soli.

Gli uomini di Loi hanno disputato un buon primo tempo ma al primo vero affondo sono stati i laziali a sbloccare il risultato. Nella seconda parte di gara è arrivato il raddoppio della squadra di Feola, che al 12’ della ripresa ha tagliato le gambe ai gialloblù.

La squadra di casa parte subito all’attacco provandoci due volte con Aloia, ma entrambe le conclusioni dell’attaccante sorvolano la traversa. Al 13’ cross di Demontis, Aloia per pochi centimetri non trova la deviazione vincente. Al 22’ Maurizio Floris ipnotizza Perrotta. Al 38’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo gli ospiti vanno in vantaggio con Sorrentino.

La ripresa

Nella ripresa al 12’ il raddoppio dei laziali con Ciaramella. Al 20’ una conclusione di Demontis si perde di poco sul fondo. Al 28’ Demontis smarca Pinna che impegna Stancampiano. La Cos chiude all’attacco ma gli avversari si difendono con ordine e il risultato non cambia.

Il momento difficile per i sardi continua, ma ci sono tutti i presupposti affinché la squadra possa riprendersi. In questo momento serve fare quadrato. Nel prossimo turno ci sarà la trasferta quasi proibitiva con la Paganese. Servirà un’impresa: sarebbe fondamentale per alzare il morale, attualmente sotto i tacchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA