Guspini 0

Cortoghiana 0

Guspini (4-3-3) : Fortuna, Piras, Riep, Demontis (10’ st Cannella), Anedda, Angiargia, Cordeddu, Porru (E. Scanu), Sais, Fanni, Fadda.In panchina Melis, Pinna, E. Scanu, Olla, M. Scanu, Caferri. Allenatore Angheleddu.

Cortoghiana (4-4-2) : Galizia, Marreddu, Pau, Biccheddu, Binozzi, Bove, Gallus (35’ st Pintus), Giganti, Ardau (15’ st Salaris), Fenu, Muscas.In panchina Miei, Fiori, Peddis.Allenatore Piras.

Arbitro : Sale di Nuoro.

Note : ammoniti Salaris e Fadda.

Guspini. Pareggio a reti bianche tra Guspini e Cortoghiana. Partita molto equilibrata nella prima frazione di gioco con un’occasione per parte.

La cronaca

Al 20’ il Guspini si affaccia nella metà campo avversaria con un bel tiro dalla distanza di Fadda che impegna il portiere ospite Galizia. Al 40’ è il Cortoghiana a cercare il vantaggio con una conclusione di destro di Muscas parata da Fortuna. Nel secondo tempo la partita si infiamma e dopo 5 minuti il Guspini colpisce la traversa con una grande conclusione di Salaris. Al 60’ Fanni finisce a terra dopo un contatto nell’area del Guspini e l’arbitro concede il rigore. Si incarica della battuta Biccheddu che calcia basso alla sinistra di Fortuna che si distende bene e respinge la conclusione. Il Cortoghiana non si lascia abbattere e continua a cercare la via del gol. Al 70’ Fanni conclude dal limite dell’area e timbra la traversa. Nei minuti finali, altra buona occasione per gli ospiti che però non riescono a finalizzare.

Un pareggio sfortunato per il Cortoghiana che, alla ricerca dei tre punti per uscire dalla zona playout, resta comunque a una lunghezza di vantaggio sulla terzultima posizione. Il Guspini mantiene inveceIl saldamente la terza posizione in classifica.

