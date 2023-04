Corto sulle adozioni,  trionfa il De Sanctis 

Il liceo linguistico e delle scienze umane De Sanctis-Deledda trionfa nell’ottava edizione del concorso nazionale “L’adozione tra i banchi di scuola”. La 4 I con il cortometraggio “Del mondo sono figli, i figli” ha ottenuto il primo posto nella graduatoria riservata alle scuole secondarie di secondo grado precedendo due istituti di Foligno e Bojano (Campobasso). Gli studenti e insegnanti che hanno lavorato al progetto domenica 7 maggio saranno a Milano, nell’auditorium Levi dell’Università statele, per la mostra degli elaborati vincitori e per le premiazioni.

Il cortometraggio è il risultato di un laboratorio audiovisivo dei ragazzi della quarta “I”, con la supervisione della professoressa Franca Rita Porcu, realizzato in collaborazione con un team di studenti e studentesse, coordinato da Antioco Floris, docente del corso di laurea in Produzione Multimediale dell’Università di Cagliari, e con la parte giornalistica seguita da Alessandra Addari. In due mesi di lavoro, i ragazzi e le ragazze della quarta “I” hanno dialogato con coppie di genitori adottivi, una figlia adottiva, un esperto del tema, madri adottive e padri adottivi. Nel corto si susseguono spezzoni delle interviste che hanno permesso di esplorare in lungo e in largo il tema dell’adozione.

Il concorso nazionale, ideato da Italia Adozioni, è nato nel 2014 per raccontare l’essere famiglia adottiva e favorire una migliore cultura dell’adozione fra gli studenti – adulti di domani -, le loro famiglie e i loro docenti. In queste otto edizioni sono oltre 12 mila gli alunni coinvolti dai 3 ai 19 anni. (m. v.)

