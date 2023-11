Corto Maltese al Poetto, il regalo di Marongiu 

Bob Marongiu ha formalmente donato al Comune un quadro che rappresenta Corto Maltese al Poetto, con la Sella del Diavolo sullo sfondo.

«L'opera, originariamente creata per la mostra organizzata dall'assessorato alla Cultura e Spettacolo e ospitata a Palazzo di Città tra agosto 2022 e febbraio 2023 ha suscitato l'interesse del pubblico per la sua fusione di elementi iconici e paesaggistici», ha ricordato l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. Esposta in seguito alla Cagliari Airport Library, la tela troverà adesso una collocazione permanente nella Mem, nella Sala dei bambini.

A ringraziare Bob Marongiu, ieri, è stata anche Enrica Anedda Endrich, presidente della Commissione Cultura del Consiglio comunale. «La sua pittura piace a tutti, agli adulti e ai bambini».

La donazione – si legge in una nota del Comune – rappresenta un passo significativo nel promuovere l'arte locale e stabilire connessioni tra la cultura popolare e le espressioni artistiche contemporanee. L'opera di Marongiu si inserisce perfettamente nel contesto culturale di Cagliari e contribuirà in modo duraturo alla identità artistica cittadina. Da parte sua, Bob Marongiu ha sottolineato l'importanza di integrare l'arte nella vita quotidiana della comunità.

