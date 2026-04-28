Cortisonici solo nella fase attiva 

Sintomi nei bambini?

La dermatite atopica (DA) è caratterizzata da una disfunzione cutanea che provoca eczemi e infiammazione. Può associarsi ad allergie (alimentari o respiratorie) e asma, che possono manifestarsi progressivamente nella marcia atopica, di cui è spesso la prima manifestazione. Può predisporre a infezioni cutanee batteriche, fungine e virali. La diagnosi si basa sulla presenza di eczema nelle sedi tipiche, che variano con l’età: prima dei 2 anni soprattutto al capo e agli arti, nei più grandi alle pieghe di gomiti e ginocchia. Altri sintomi sono la secchezza cutanea e il prurito. La terapia prevede emollienti da applicare ogni giorno e cortisonici in fase attiva. Nei casi più gravi si ricorre a terapie avanzate come i farmaci biologici.