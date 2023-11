“Corti, Lamagni, Longobucco”, la storia 

C'era un calcio che non c'è più, ma che vive ancora nel cuore dei nostalgici. Il calcio delle partite tutte la domenica alla stessa ora, dei giocatori schierati con i numeri di maglia dall'uno all'undici e dove la formazione era una filastrocca che ogni tifoso conosceva a memoria. Quel calcio viene raccontato da Roberto Montesi in “Corti, Lamagni, Longobucco...”, casa editrice Domus de Janas, prendendo spunto dai primi tre nomi di uno dei Cagliari più amati di sempre, tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80.

Il dopo scudetto

Dopo il Cagliari scudettato di Gigi Riva e la retrocessione, i colori rossoblù risorsero con Mario Tiddia in panchina: il ritorno in A e due stagioni da medio-alta classifica, con l'exploit di un sesto posto. Montesi racconta quei tre anni insieme ai protagonisti, da Corti a Selvaggi, passando per i vari Piras, Lamagni, Quagliozzi, Brugnera e i tanti rossoblù che ancora oggi sono nel cuore dei tifosi che li hanno amati. Un capitolo è riservato anche agli avversari, che quel Cagliari hanno temuto e sofferto. La prefazione è affidata a Riva, che di quella squadra è stato general manager e direttore sportivo. La presentazione del libro è in programma il 1° dicembre alle 17 a Cagliari, nella Sala Fondazione Banco di Sardegna in via Salvador da Horta. (al.m.)

