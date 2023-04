Cortexandra, scoppia la polemica “verde” 

Un tappeto di piccole piante, futuri alberi, è la vista che si presenta dalle finestre delle palazzine in zona Cortexandra. Un panorama che promette bene, anche se purtroppo alcune piante si sono seccate. La cosa non è sfuggita ad alcuni residenti, e ne è nato un post su Facebook pubblicato anche in un gruppo molto critico verso l’amministrazione. Tra i commenti c’è chi è deluso e chi difende l’operato dell’assessora. Una polemica nata anche sull’onda del recente abbattimento di alberi in via Cagliari. Roberta Argiolas, assessora al Verde Pubblico, incassa le critiche ma ribatte: «Polemiche nate in gruppi faziosi con amministratori nascosti e profili fasulli, con l’unico scopo di screditare questa amministrazione».

Terreni incolti

La Argiolas spiega: «Dallo scorso giugno, quando sono iniziati i lavori, abbiamo piantato 7300 piante, e termineremo entro questo mese la riqualificazione di quello che era un terreno incolto, spesso una discarica». Era infatti il 2021 quando il Ministero della Transizione ecologica avviava un programma sperimentale di riforestazione urbana, a cui aderiva anche Sestu. «Si parla di uno scempio, ma come può essere considerata questa un’affermazione completa e obbiettiva? Dobbiamo credere che chi protesta abbia veramente percorso e visionato 4 ettari di terreno piantumato e magari contato quante fossero esattamente tutte le piantine secche? Perché su 7300 piante ha preferito fotografare soltanto quelle secche, senza far capire quante invece siano attecchite?».

I dati

L’assessora riassume i numeri del progetto: «440 ulivi, 80 carrubi e 6780 piante arbustive, un impianto di irrigazione a goccia con pozzo per una gestione sostenibile dei consumi ed una vasca d’accumulo di 20mila litri interrata». I lavori sono alle ultime battute, con la costruzione di una staccionata. E le piantine seccate? Un incidente di percorso, a cui verrà posto rimedio: «Una volta ultimati i lavori saremo in grado di monitorare e curare lo sviluppo verde con personale specializzato per i prossimi sette anni, cura che consiste anche in interventi straordinari di sostituzione, quando necessari». Da parte della sindaca Paola Secci arriva una richiesta ai cittadini: «Chiedo solo di attendere a giudicare fino a quando si chiuderanno i lavori. In questi giorni gli operai, dopo aver ultimato il rifacimento di strada e parcheggi, stanno realizzando la staccionata in pali di castagno; subito dopo avvieremo il piano di monitoraggio con la ditta appaltatrice e sarà compito nostro e delle future amministrazioni portare avanti quanto iniziato, integrando con ulteriori interventi che rendano l’area attrattiva e fruibile anche da chi non vi risiede».