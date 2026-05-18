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Sestu.
19 maggio 2026 alle 00:39

Cortexandra, erbacce e degrado tra gli alberi  del giardino urbano 

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Erba alta ed ingiallita. A tre anni dalla sua realizzazione, a cura della Città Metropolitana, il grande parco di Cortexandra non è come si sognava, come segnalano i residenti. «Sembra completamente abbandonato, non solo è impossibile farci una passeggiata, ma in alcuni punti l’erba ha invaso anche il marciapiede vicino, non consentendo il transito ai pedoni», denuncia Carlo Melis. E dire che potrebbe essere un luogo davvero speciale: 7300 nuove piante tra ulivi, querce, carrubi e numerose specie arbustive tra cui tamerici, ginepri, lentischi, ginestre, mirto e rosmarino. Più che abbastanza per dare un’attrattiva a un quartiere fatto soprattutto di palazzoni. Negli ultimi giorni poi sono arrivati degli operai per tagliare l’erba incolta, ma hanno lavorato solo in una parte del parco vicino alla strada, ed è nato un altro problema: «Hanno tranciato un tubo che buttava acqua a litri, naturalmente è stato un errore, ma ha continuato a sprecare acqua per giorni, per fortuna un residente ha fatto una riparazione col nastro adesivo», continua Melis. L’ultimo intervento pare sia stato svolto durante gli sfalci dell’erba alta vicino alla strada, che in questi giorni si stanno svolgendo in tutta Sestu, ma sono in corso delle verifiche. Per quanto riguarda invece il parco vero e proprio, la Città Metropolitana spiega che l’impresa incaricata della sua manutenzione ha ritenuto i lavori più onerosi di quanto previsto e quindi ha chiesto un compenso maggiore. Si sta cercando un accordo, ma presto la situazione dovrebbe sbloccarsi. (g. l. p.)

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