Cortes, una allegra invasione di turisti 

Complice il bel tempo, le tappe di Autunno in Barbagia a Tonara, Gavoi e Onanì, si concludono registrando il tutto esaurito, con un boom di visitatori iniziato già da sabato e proseguito ieri. Quando, fin dal primo mattino, fiumane di auto, bus e camper hanno raggiunto i paesi vestiti a festa, fra laboratori enogastronomico-artigiani, escursioni ed eventi culturali. Con la grande regia di Comuni, associazioni e volontari, impegnati da giorni per la buona riuscita degli eventi.A Tonara, una allegra invasione. Dopo il successo di sabato col concerto “Intranno in sonu”, ieri, capanelli di curiosi hanno assistito alle lavorazioni di torrone, lana, campanacci e legno. Caratteristica, la rievocazione de “Sa Coia Antiga”, accompagnata dai canti della tradizione. Soddisfatti anche a Gavoi, col centro storico vetrina di degustazioni del fiore sardo e altre eccellenze, mentre le campagne intorno a Gusana, hanno ospitato diverse escursioni a piedi e in mountain bike. Standing ovation per cori polifonici e Tumbarinos, in tour per il paese fino a sera. Successo anche Onanì, dove dopo l'apertura di sabato col festival internazionale dell'organetto "Tenores e Sonette", ieri il viavai di turisti è proseguito fra esposizioni e degustazioni. Nel pomeriggio, la processione in onore di San Francesco, con le porte aperte ai monumenti e nelle chiese romaniche.

RIPRODUZIONE RISERVATA