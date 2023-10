Cortes, un successo annunciato 

La tappa dorgalese di Autunno in Barbagia è stata ancora una volta un successo: nella due giornate di sabato e domenica sono stati centinaia i visitatori delle corti, complice un weekend autunnale soleggiato e quasi estivo.

Grazie al bel tempo, tanti stranieri hanno scelto di godere del sole e delle spiagge di Cala Gonone, per poi divertirsi al ritmo del Dj set in quella che è stata una notte bianca di balli e festeggiamenti.

Ma non è stata solo una rassegna di musica e buon cibo: tenendo fede agli intenti dell’amministrazione, che ha deciso di porre cultura e storia del paese al centro del programma, l’asticella qualitativa delle corti si è alzata, con le tre sedi-evento dedicate alla ceramica, al vino e alla panificazione, sotto la direzione artistica della Eikon di Nuoro, che hanno fatto da traino per un percorso di alto livello culturale ed artistico. «Siamo soddisfatti del risultato – commenta l’assessora al turismo Sonia Mele – visto che è stata una tappa molto partecipata, con riscontri positivi da parte di tutti gli operatori». Artigiani, buon cibo, tanta allegria.

La sensazione è che un evento di questo tipo possa fare da traino per piccoli episodi di rigenerazione urbana, in cui anche un rudere fino a poco tempo prima decadente viene trasformato con gusto e creatività, o in cui una splendida casa storica possa diventare casa museo, aprendo le porte all’arte di artisti emergenti o ai grandi del passato. Il tutto imbevuto nella caratteristica ospitalità dorgalese.

