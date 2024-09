Cortes, un fiume di visitatori 

Sono arrivati a migliaia, dove tutto è cominciato. Le Cortes Apertas a Oliena si confermano uno degli eventi più attesi del programma di Autunno in Barbagia. Il boom di visitatori, in particolare giovani e famiglie, conferma la capacità degli olianesi di attrarre e coinvolgere il pubblico. La tradizione è sempre la base su cui migliorare.

Mani d’oro

Protagonisti delle giornate sono stati gli artigiani. Il meglio di un paese attivo e laborioso: gli orafi, i tessitori, i produttori di liquori, miele, olio e vini, oltre a quelli della ceramica, macramè, legno, ceste e cestini, caffè alle mandorle, pittura e pittura e decorazione su abiti tradizionali e vetro. Passione e attenzione anche nelle case museo e spazi espositivi, anche attraverso la fotografia e visite guidate. Tante le degustazioni enogastronomiche. «Il boom si è registrato soprattutto di domenica – dice Matteo Murgia, corte numero 31 – . La risposta del pubblico è stata davvero ottima, ed è stato interessante vedere più giovani, in particolare ventenni e quarantenni, ma anche famiglie alla ricerca di laboratori ed esperienze per i più piccoli. Quest'anno abbiamo avuto una marcia in più, prestando tutti una maggiore attenzione ai dettagli, all'offerta, all'allestimento della corte sempre rispettando la tradizione e abbracciando l'innovazione».

Il bilancio

Soddisfatto anche il sindaco Bastiano Congiu: «Gli espositori e artigiani erano 44, tre le mostre itineranti. Un grande successo, come tutti gli anni. Cortes è una manifestazione nata in questo paese e non delude mai. Anche il tempo è stato clemente con temperature ideali. Grande riscontro anche dal punto di vista economico». L'iniziativa è stata inoltre l'occasione per avviare nuovi percorsi, come il progetto partecipato “Inohe so. Qui mi riconosco tra casa e terra”, a cura di Giuseppe Boi, Barbara Camocini, Laura Daglio e Paolo Riolzi. «Si tratta di un'indagine fotografica partecipata che ha l'obiettivo di conoscere il territorio di Oliena con gli occhi di chi lo abita, ricostruirne l'identità e rafforzare il senso di appartenenza», spiega Giuseppe Boi. L'allegria e l'ospitalità degli olianesi sono stati contagiosi tra balli, canti a tenore e gli splendidi colori della tradizione.

