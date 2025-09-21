Cortes, pienone di visitatori a Sarule e Lodine 

Emerge un bilancio positivo dalle tappe di Autunno in Barbagia a Sarule e Lodine, protagoniste nel weekend. Diversi i visitatori che hanno affollato le vie dei due borghi, vestiti a festa, già da sabato. Ieri il pienone fra buon cibo, laboratori artigiani e folklore.

A Sarule, successo per l’infiorata e la rassegna degli organetti, con sullo sfondo la vestizione dell’abito tradizionale da sposa, serenate e balli tra i vicoli. «Siamo molto soddisfatti - dice il sindaco Maurizio Sirca - perché, nonostante le giornate di afa tardiva, migliaia di visitatori e amici sono venuti a trovarci, per ricordarci che la bellezza dei nostri luoghi si realizza nella condivisione ospitale e sincera».

Manifestazione in crescita anche a Lodine, che ha celebrato la seconda edizione nel circuito promosso da Camera di commercio e Aspen tra tour al parco di Puddis, nella chiesa di san Giorgio e al villaggio Soroeni, degustazioni dei dolci tipici e laboratori nei “serrandales”. In serata, dopo la sfilata dei gruppi folk, l’attesa uscita delle maschere locali. «Siamo soddisfatti dei tanti visitatori - dice il sindaco Davide Cualbu - che, nonostante il gran caldo, hanno deciso di raggiungere il nostro paese». In entrambi paesi esposte tanti bandiere palestinesi.

