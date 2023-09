Cortes, omaggio alla Deledda 

Oliena dedica le Cortes al premio Nobel Grazia Deledda. «Una scelta doverosa in ricordo dell’attenzione che la scrittrice mostrò con le citazioni del nostro paese nei suoi romanzi e per il legame dovuto alla presenza di parenti olianesi a cui spesso faceva visita - dice il sindaco Bastiano Congiu -. Ci sarà uno spazio specifico a lei dedicato, lungo il percorso si assisterà a rappresentazioni e citazioni delle sue opere attraverso ricostruzioni teatrali e musicali tratte dai testi. L’atmosfera delle Cortes si sente con gli artigiani all’opera e i produttori di eccellenze agroalimentari. Nei punti ristoro i menù riprendono fedelmente i piatti tipici raccontati dalla straordinaria scrittrice».

Il programma

Da oggi sino a domenica “Tenimos Grascia” (il titolo dato all’evento) offre ai visitatori un benvenuto con le mostre in casa Calamida e nella biblioteca a partire dalle 18.30. Domani mattina le Cortes apriranno i cancelli alle ore 10 tra esposizioni, laboratori e rappresentazioni delle attività domestiche e lavorative di un tempo. Le massaie sforneranno pane e prepareranno pasta e dolci, i pastori e gli artigiani saranno intenti nei lavori quotidiani. Le ricamatrici realizzeranno gli scialli tipici del costume. Segue la rappresentazione del matrimonio olianese; di sera via a teatro e musica a tema deleddiano. Alle 21.30 in piazza Berlinguer la presentazione del libro di Vanni Lai “La cantadora”. Quasi identico il programma di domenica tra tessuti, ricami, “bertuleddas”, abbigliamento sardo, manufatti dell’abito tradizionale, gioielli artigianali, lavorazione della filigrana, intreccio dei cestini sardi, pittura su vetro, oggettistica in legno, passeggiate a cavallo “Amor equus”, erbe officinali, degustazione e vendita di vini, formaggi, dolci, “paneddas”, caffè alle mandorle, liquori, miele, zafferano, salumi, “vuvusones”, “sevadas”, gelato di pompia e mirto, carapigna, pasta, olio. Tutto animato da “Cantadores a chitarra sarda”, tenores e gruppi folk locali. Tre le mostre itineranti: i murales, la fotografica di Marianne Sin-Pfälzer e arte in vetrina a cura di Tommaso Medde. Aprono il museo del costume, la casa “Il cortile dei ricordi” con una mostra su vita e mestieri antichi, l’esposizione fotografica dell’archivio Mussone nella Cantina sociale, le opere del pittore Angelo Massaiu e “Sa bettola: disgrazia. Irrohos, antiche imprecazioni olianesi dal ’700 a oggi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA