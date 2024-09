Cortes, eventi tra cultura e miniere  

Autunno in Barbagia fa tappa a Orani. L’appuntamento è sabato e domenica, dalle 10. Ad aprire le Cortes sarà il convegno “Memoria, poesia, impegno. Sulle tracce di Marianna Bussalai" nella sala del Comune dove verrà presentato il dossier “Women in Sardinia” a cura di Sara Delmedico e “Marianna Bussalai. Prospettive di ricerca” a cura dell’archivista Jessy Simonini. Aperte le miniere di talco “Sa matta” con visite guidate. Previste altre a casa e palazzi storici, lavorazioni di prodotti tipici, dolci, salumi e formaggi, ricamo, sartoria, cuoio, musica, maschere tradizionali (Su Bundhu), romanzi, origami, allestimenti floreali, concorsi come “Sa menzus garrela”, giochi in legno, passeggiate. E poi accoglienza speciale dal centro per anziani, esposizioni e mostre a Casa Maninchedda, Ex Ma, Giardini di Sofia, piazza del Rosario, pinacoteca Delitala e museo Nivola. (g. pit.)

