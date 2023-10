Cortes di terrore, agguato a Lula 

In piazza a terra tanti bossoli e un ferito gravissimo, con la festa di Cortes apertas che finisce nel peggiore dei modi. Lotta tra la vita e la morte, in un letto del reparto di Rianimazione del San Francesco di Nuoro, Nico Piras, allevatore di 42 anni, sottoposto ieri a un delicato intervento chirurgico dopo essere stato ferito all’addome da almeno due colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata. Sono quasi le 4 del mattino quando le urla della giornata di festa lasciano spazio alle grida di rabbia e dolore. Ad anticipare la tragedia, una folle euforia con gente armata che in piazza spara in aria. L’agguato, forse dopo una lite, è avvenuto invece all’interno della Corte 3 mentre a Lula si stavano concludendo gli eventi della rassegna. Poche persone all’interno. L’uomo è stato subito soccorso dalla guardia medica a un passo dal luogo dove è avvenuto il ferimento. Quindi l’allarme ai carabinieri della Compagnia di Bitti, l’arrivo dell’ambulanza e la corsa all’ospedale di Nuoro dove Piras viene operato d’urgenza. La sua vita ora è appesa ad un filo.

Far West

Domenica notte in piazza a pochi metri dal Comune c’erano tante armi. A dirlo sono i bossoli di pistola e fucile esplosi durante la serata di festa. Sono tantissimi e ovunque. E lo confermano in tanti: «Sembrava la notte di Capodanno». I resti di quelle interminabili deflagrazioni sono sparsi davanti alla guardia medica, poi nei giardini, a una ventina di metri e ancora vicino al cancello verde che sbarra la corte numero 3. Il cancello di quel cortile teatro del sanguinoso ferimento rimane chiuso e il nastro biancorosso delimita lo spazio. Appoggiato all’esterno un motorino. Chiuso anche lo stabile della guardia medica che si trova esattamente dall’altra parte della piazza. Il medico è uno dei primi ad intervenire, è stato sentito dagli inquirenti, a Lula è arrivato anche il pm titolare Ireno Satta. In via dei Mille c’è da ricostruire la scena di un agguato che fa piombare il paese ai piedi del Montalbo in un clima di forte tensione. Nei giardini di Su Vivaiu, poco distante tre tavolate sono ancora imbandite, i bicchieri di vino a metà, i piatti colmi di carne.

Le ipotesi

Gli inquirenti sono arrivati quasi subito sul luogo della sparatoria, ma molti dei presenti erano andati via. Si ipotizza che tutto sia scaturito da una lite, forse per qualcosa che arriva dal turbolento passato della vittima. Nico Piras, 42 anni allevatore e operaio nei cantieri comunali infatti è attualmente sotto processo con l’ex moglie Alice Flore in Corte d'assise d'appello a Cagliari per l'omicidio del fratello Angelo Maria, freddato nelle campagne del paese il 25 gennaio 2015. Certamente era con un gruppo di amici, stavano ritirando le ultime cose nella Corte 3 allestita con l’esposizione di abiti tradizionali, forse avevano bevuto in abbondanza. Cosa sia accaduto all’interno di quel cortile è ciò che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nei dettagli. I carabinieri della Compagnia di Bitti hanno sentito diverse persone, non si esclude una svolta già nelle prossime ore. È una lunga scia di sangue quella che ha travolta la famiglia Piras. Nel 1986 fu ucciso il padre, proprio davanti al fratello Angelo Maria, all’epoca aveva solo undici anni, che sarà assassinato nel 2015. Un delitto di cui è accusato (omicidio premeditato) il fratello Nico insieme all’ex moglie Alice Flore, 38 anni.

Il fraticidio

Piras, venerdì, avrebbe dovuto partecipare all’udienza davanti alla Corte d’assise d’appello di Cagliari. Angelo Maria era stato freddato a colpi di fucile il 25 gennaio 2015 nelle campagne del paese. Assolti in primo grado, Piras e Flore erano stati poi condannati in secondo grado a 24 anni. La Cassazione aveva annullato la condanna con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, che ha riaperto l’istruttoria dove sono stati risentiti i testimoni e disposte l’ascolto delle intercettazioni.

