Cortes di primavera, oggi il via 

Partirà oggi da Orosei, per concludersi il 29 giugno a Lanusei, la XIX^ edizione di “Primavera nel cuore della Sardegna”, promossa da Camera di commercio e Aspen col patrocinio di Regione e Fondazione di Sardegna. Sedici i paesi aderenti fra Baronia, Marghine e Ogliastra, per quella che vuole confermarsi una formula per promuovere le eccellenze enogastronomico-artigiane e i paesaggi incontaminati.

A Orosei c’è un ricco programma di attività fino a domenica. Si apre stamane, con le escursioni a cavallo da Su Barone a Osala (dalle ore 6 alle 18) e quelle nell’oasi di Biderosa (dalle 8 in poi).

Il programma

Dalle 9 alle 16 i trekking nell’oasi Bidderosa, i tour in 4x4, le visite agli edifici storici di Sa Prejone Vetza e Monte Granaticu. Spazio anche alle lezioni di yoga a Osala (10-12 e 16-17.30), al tiro con l’arco (10-18,30 nella scuola elementare), lezioni di surf a Cala Liberotto (dalle 10 alle 20) e i tour proposti dalla Pro Loco nel centro storico e al museo Don Nanni Guiso. Spazio anche alla musica dal vivo in piazza del Popolo (ogni sera dalle 18.30), alle lavorazioni artigiane (piazza San Animas domani e domenica 17-20). Previsti menu a tema in ristoranti e trattorie, escursioni in gommone nella Marina (10-13), mountain bike e giochi per i più piccoli.

Il Comune

«Partendo dai riti della Settimana santa - dice la sindaca Elisa Farris - abbiamo percorso quest’ulteriore scommessa all’insegna della destagionalizzazione. Sarà l’occasione per promuovere il territorio fra escursioni ed eventi, che consentiranno di apprezzare anche il mare in un periodo non estivo». Aggiunge Farris: «Registriamo già il sold out nelle varie strutture ricettive. Dal centro storico i visitatori si sposteranno nel territorio apprezzando degli scorci unici».

La Camera di commercio

Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio, parla di «una manifestazione che di pari passo con Autunno in Barbagia vuole promuovere l’immagine dei paesi al di fuori dell’alta stagione, guidando i visitatori fra produzioni artigiane, paesaggi e buon cibo. Quest’anno una particolare attenzione sarà riservata all’etica delle produzioni, valorizzando le imprese locali». Il prossimo weekend tappa a Siniscola e a Perdasdefogu.

