Cortes di primavera, folla di visitatori nel centro storico 

Un inizio incerto ma un finale brillante per la tappa siniscolese di Primavera nel cuore della Sardegna, che ha preso il via ieri tra il fascino delle tradizioni e l’entusiasmo di un pubblico numeroso. La pioggia mattutina aveva fatto temere per la piena riuscita dell’evento, ma già nel primo pomeriggio il cielo ha ceduto il passo a un sole caldo e rassicurante, che ha cambiato il volto della giornata e richiamato nel centro storico una vera e propria folla. Le antiche cortes e le viuzze del cuore di Siniscola si sono trasformate in un percorso emozionale tra sapori, colori e saperi. Espositori di prodotti tipici e artigianato locale hanno animato ogni angolo, offrendo ai visitatori uno spaccato autentico della cultura locale. Grande attesa - e altrettanta emozione - per la vestizione dei Tintinnatos. Non sono mancati momenti dedicati al folclore, con esibizioni in abiti tradizionali, canti e balli. Al centro dell’attenzione “sa pompia”, il prezioso agrume simbolo di Siniscola, celebrato nelle sue molteplici preparazioni. Per il primo giorno, le aspettative degli organizzatori sono state pienamente soddisfatte: le strade gremite e l’interesse dimostrato dai tanti visitatori sono il segnale che Siniscola ha saputo raccontarsi con autenticità e calore.

