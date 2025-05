Cortes di primavera, due giorni di eventi 

“Primavera nel cuore della Sardegna” fa tappa a Siniscola per un fine settimana all’insegna di tradizione, artigianato e cultura. La manifestazione, promossa dalla Camera di commercio di Nuoro con la collaborazione del Comune e dell’associazione Ballos e Ammentos, animerà il centro storico con un ricco programma di eventi e un’esposizione che proporrà ben 34 stand tra prodotti agroalimentari e artigianato artistico. «Un evento che anno dopo anno sta crescendo sempre più, attirando numerosi turisti, ma anche molte iscrizioni da parte di artigiani non locali e piccole aziende di produzione di nicchia», afferma l’assessore al Turismo Stefano Grecu, sottolineando l’interesse crescente attorno alla kermesse.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il centro storico che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto. Grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, i visitatori potranno ammirare antiche corti restaurate, collezioni di abiti tradizionali, mostre fotografiche e installazioni che raccontano la storia e l’identità del territorio. Un viaggio immersivo tra memorie e suggestioni, che prenderà il via oggi alle 13 con l’apertura del percorso esperienziale, pensato per coinvolgere i visitatori in modo diretto e autentico.

Ricchissimo il cartello delle attrattive, tra vetrine gastronomiche, mostre culturali, della tradizione e fotografiche e, ancora, laboratori, convegni e folklore per una due giorni che si prospetta da grandi numeri sull’afflusso di turisti e visitatori provenienti da altri centri dell’Isola.

