Cortes di primavera, dieci weekend nel cuore dell’Isola 

Si parte il 25 aprile da Orosei e si chiude il 29 giugno a Lanusei, con ben 10 intensi weekend, attraversando 16 comuni di Baronia, Marghine, Planargia e Ogliastra. Torna la diciannovesima edizione di “Primavera nel cuore della Sardegna”, alla quale hanno aderito 16 centri, come Orosei, Siniscola, Perdasdefogu, Girasole, Triei, Loceri, Lotzorai, Lodè, Tortolì, Tertenia, Osini, Baunei, Bari Sardo, Sindia (l’unico dal Marghine), Villagrande Strisaili e Lanusei.

La manifestazione è promossa dalla Camera di commercio di Nuoro e dalla sua azienda speciale, l’Aspen, a testimonianza del notevole sviluppo di un evento che ha oramai catalizzato su di sé le attenzioni di un panorama sempre maggiore. Un viaggio all’insegna della cultura, delle tradizioni, dell’artigianato e dei prodotti locali, tra gli elementi di una natura che proprio in primavera si mostra in tutto il suo fascino. Una manifestazione che lascia un segno indelebile, capace di attrarre turisti ai quali verranno svelati i segreti e i costumi di questa importante parte della Sardegna.

La promozione

«Rappresenta un’occasione concreta per valorizzare l’autenticità dei nostri territori e sostenere le comunità locali - dice Roberto Cadeddu, presidente dell’Aspen -. Ogni tappa è un’opportunità per far conoscere le eccellenze produttive, le tradizioni e i paesaggi straordinari, che rendono unici i nostri paesi, spesso fuori dai grandi circuiti turistici, ma ricchi di storie da raccontare. Un mix di risorse che possono innescare, o rafforzare ove già presente, quel processo di sviluppo armonico e rispettoso che tutti ricerchiamo dal turismo esperienziale ed attivo». Il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, aggiunge: «”Primavera nel cuore della Sardegna” si afferma sempre più come uno dei principali strumenti di promozione integrata dei nostri territori. Il successo della manifestazione nasce dalla sinergia tra istituzioni, comunità e operatori locali, che insieme danno vita a un’offerta turistica autentica, sostenibile e profondamente legata all’identità dei luoghi. La Camera di Commercio - conclude - è da sempre impegnata a rafforzare questo percorso, consapevole del valore economico e culturale che iniziative come questa portano all’intero sistema territoriale».

Anteprima

La manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna” è una delle rassegne culturali tra le più attese in tutta l’Isola, che apre le porte all’estate e al turismo di massa, proposta con semplicità all’insegna delle tradizioni, senza contaminazioni, col coinvolgimento delle comunità, ma soprattutto dando spazio a numerosi artisti e associazioni culturali di ogni singolo paese. Come una festa di altri tempi, che diventa un marchio indelebile per i paesi della Sardegna centrale, soprattutto quelli più piccoli.

Tra le realtà che quest’anno non vi aderiscono, c’è Silanus, nel Marghine, per i vari lutti che si sono verificati negli ultimi anni. Una situazione che ha spinto gli organizzatori locali a dover annullare la manifestazione per due volte. Anche Macomer rimane fuori dall’evento, poiché coincide con la rassegna nazionale degli ovini e con la sagra della montagna, per sant’Antonio di Padova.

Quest’anno le manifestazioni si concentrano maggiormente nei paesi dell’Ogliastra e in parte anche nella Baronia.

