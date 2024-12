Cortes de Natale, tanti eventi tra tradizione e animazione 

«Anche quest’anno si rinnovano nel nostro paese le manifestazioni natalizie che permettono a Bitti di essere uno dei centri più vivaci nel cuore della Sardegna». Lo dice l’assessore comunale al Turismo Christian Farina presentando il calendario degli eventi. Si inizia stasera al cinema Ariston con la compagnia teatrale I Barbariciridicoli, domani alle 20 concerto dei Cedric Shannon Rives & The Unlimited Praise Gospel Singers e Complesso vocale di Nuoro. Il 22 dicembre “Iscrie una litera a su Nenneddu”: lettere da consegnare in casa Calvisi. Alle 18.30 Babbo Natale incontrerà i più piccoli. Il 25 zampognari e suonatori di launeddas lungo le vie del centro; il 26 alle 19.30 la tombolata di Santo Stefano; il 27 alle 20 il documentario “Una fabbrica inventata su un paese reale”; il 28 alle 20.30 il festival TenoRap con il jazzista Gavino Murgia e i tenores Vitzichesu e Santa Ruche di Oniferi; il 29 premiazione delle lettere a Su Nenneddu, alle 18,30 concerto del coro parrocchiale “Padre Salvatore Carzedda”; il 30 “Natale nel cuore della Sardegna” con l’accensione dei fuochi in piazza Asproni e la discesa di elfi e Babbo Natale, polentata e castagnata. Il 31 dicembre “S’arina capute”, laboratori artigianali e mostre, in serata il rito di “Sas bulustrinas”. Processione con l’associazione “Sa Bitha” di Su Nenneddu con canti sacri eseguiti dal tenore Romanzesu di Bitti. Dalle 20 tanta musica in piazza. (m. d.)

