«Cortes apertas, l’età avanza Ora servono piccoli ritocchi» 

Da oltre vent’anni si propone di essere una delle ricette per promuovere le zone interne, puntando sulla destagionalizzazione e sul racconto dell’Isola più nascosta. Il circuito “Autunno in Barbagia” è ormai un tassello immancabile per diverse comunità, che fanno riferimento alla vetrina per promuoverci specificità locali, paesaggi, cibo e artigianato nei diversi fine settimana in calendario. Dopo decenni di consolidata organizzazione, l'evento è motivo di riflessione: da un lato la soddisfazione per l’offerta messa in campo, dall’altro la voglia di rilancio adeguando il modello ai tempi attuali. E per fronteggiare le folle fa capolino tra organizzatori ed enti locali l’ipotesi di Cortes sì apertas ma a numero chiuso.

Regole nuove

Lo sa bene Luciano Barone, primo cittadino di Mamoiada, fra le prime comunità ad aderire al progetto: «Lo scorso anno – racconta – siamo stati invasi da migliaia di visitatori e benché fossimo impegnati da settimane per far sì che tutto fosse perfetto, ci siamo trovati in difficoltà nel gestire un flusso così grande. Per novembre stiamo avviando interlocuzioni sull’ordine pubblico con Questura e prefettura. Il lavoro in campo e gli sforzi sono tanti. Ci avvarremmo del contributo di barracelli, vigili urbani e protezione civile di più comuni». E ancora: «Il modello attuale ci dà delle soddisfazioni, l'amore dei visitatori verso il paese è tanto. Punteremo sulle eccellenze a chilometro zero. Il disciplinare? Va riadattato a seconda delle specificità di ogni contesto».

Più identità

Franco Saba, collega di Ottana, reduce dal successo dello scorso fine settimana evidenzia: «Abbiamo confermato dei numeri importanti. Non siamo stati la sagra del panino, ma abbiamo puntato sulle nostre eccellenze enogastronomiche, sulle maschere e sul patrimonio culturale. I visitatori hanno a trovato un paese vero in vetrina». Ottana reclama sostegno. «Aspen e Camera di Commercio devono supportarci di più. I comuni non possono fare tutto da soli. Ci siamo trovati con poche brochure e locandine. A far fronte a più disagi. Serve una regia unica che esalti le vere produzioni. Gli fa eco Daniela Falconi, sindaca di Fonni: «Siamo selettivi e non ci nascondiamo nell’evidenziarlo pubblicamente. Ogni anno, una commissione interna composta da amministratori di maggioranza, minoranza e tecnici giudica le domande degli espositori. Diamo priorità a chi ha un legame con le produzioni locali, certificate».

«Macchina da rivedere»

Da Gavoi, Salvatore Lai precisa: «Per noi Autunno in Barbagia è parte di un disegno più grande: più eventi durante l’anno per rendere attrattivo il paese. Nella recente tappa, abbiamo puntato sulla cultura con le strutture rimesse a nuovo, il cibo stagionale, con patate e Fiore sardo. Non possiamo permetterci di perdere ciò che siamo. Servono scelte più etiche». Bastiano Congiu, conosce bene l’evento. Nel 1996 la sua Oliena è stata l’apripista di “Cortes Apertas”: «Ritengo che la macchina debba essere rivista. Si deve puntare sulla qualità e non sulla quantità. Lavoriamo a un modello misto per il prossimo anno». Congiu evidenzia le criticità: «Ci troviamo a organizzare la manifestazione raschiando sui bilanci comunali. Un tempo erano maggiori i finanziamenti regionali. Per non parlare dei piani sicurezza dispendiosi e della burocrazia».

