Cortes apertas al via a Dorgali, Austis e Orani 

La 24ª edizione di Autunno in Barbagia domani e domenica coinvolge Austis, Dorgali e Orani. Austis aprirà i suoi cortili con un ricco programma che unisce natura, storia e tradizione. Escursioni guidate porteranno i visitatori alla scoperta delle meraviglie naturalistiche di Sa Crabarissa e Su Nou Orruendeche, mentre le vie del paese saranno animate da musiche e laboratori dedicati alla lavorazione del formaggio, del pane tipico e della fregula. Prevista la vestizione delle maschere locali: Sos Colonganos.

Dorgali rinnova l’appuntamento con il tema Tessende filos de oro, filo conduttore che intreccia gusto, artigianato e tradizioni. Gli itinerari condurranno i visitatori tra le botteghe orafe, ceramiche, tessili, di legno e ferro, dove i maestri artigiani daranno dimostrazione delle loro abilità. Al Midam la mostra Frocheddos de lana. Attesa la vestizione della sposa in abito tradizionale e il 4° incontro regionale “Ballos de atonzu”.

Orani aprirà le sue cortes tra cultura, memoria e manualità. Previste visite alle miniere di talco, laboratori del ferro, del legno e della ceramica, e dimostrazioni culinarie dedicate a specialità come “su pistiddu” e “su maccarrone tundu”. Spazio anche alle tradizioni più identitarie, con la sfilata della maschera Su Bundhu. «Le tre tappe mostrano quanto artigianato, enogastronomia e offerta culturale siano leve decisive per lo sviluppo della Barbagia», sottolinea il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò. «Le tappe esprimono appieno lo spirito di Autunno in Barbagia», dice Roberto Cadeddu, presidente di Aspen.

