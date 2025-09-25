VaiOnline
Autunno in Barbagia.
26 settembre 2025 alle 00:30

Cortes apertas al via a Dorgali, Austis e Orani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La 24ª edizione di Autunno in Barbagia domani e domenica coinvolge Austis, Dorgali e Orani. Austis aprirà i suoi cortili con un ricco programma che unisce natura, storia e tradizione. Escursioni guidate porteranno i visitatori alla scoperta delle meraviglie naturalistiche di Sa Crabarissa e Su Nou Orruendeche, mentre le vie del paese saranno animate da musiche e laboratori dedicati alla lavorazione del formaggio, del pane tipico e della fregula. Prevista la vestizione delle maschere locali: Sos Colonganos.

Dorgali rinnova l’appuntamento con il tema Tessende filos de oro, filo conduttore che intreccia gusto, artigianato e tradizioni. Gli itinerari condurranno i visitatori tra le botteghe orafe, ceramiche, tessili, di legno e ferro, dove i maestri artigiani daranno dimostrazione delle loro abilità. Al Midam la mostra Frocheddos de lana. Attesa la vestizione della sposa in abito tradizionale e il 4° incontro regionale “Ballos de atonzu”.

Orani aprirà le sue cortes tra cultura, memoria e manualità. Previste visite alle miniere di talco, laboratori del ferro, del legno e della ceramica, e dimostrazioni culinarie dedicate a specialità come “su pistiddu” e “su maccarrone tundu”. Spazio anche alle tradizioni più identitarie, con la sfilata della maschera Su Bundhu. «Le tre tappe mostrano quanto artigianato, enogastronomia e offerta culturale siano leve decisive per lo sviluppo della Barbagia», sottolinea il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò. «Le tappe esprimono appieno lo spirito di Autunno in Barbagia», dice Roberto Cadeddu, presidente di Aspen.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 