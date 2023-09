Cortes al debutto, record a Bitti 

Un lieve alito di vento smuove le gonne d’orbace finemente ricamate, come la vecchia sottana di un mondo destinato a scomparire e che a Bitti invece resiste con forza. Sfilano lungo il corso vestito a festa, le ragazze e i ragazzi con l'abito tradizionale. Austere e raffinate figure che inondano la via con i colori della tradizione, e scandiscono il ritmo dell'antico matrimonio bittese: “S'Isposu Vitzichesu”, immagini di una quinta scenica perfettamente organizzata, che si apre sulla prima domenica di Autunno in Barbagia il cui primo palco è Bitti.

L’assalto

Le strade, prese d'assalto dai turisti, che hanno riempito i B&B, gli affittacamere e l'hotel, già da sabato hanno dato conto delle presenze reali per questa manifestazione di fine estate che racchiude in se l'anima autentica e conservatrice della Barbagia, quella che permette al viaggiatore di immergersi totalmente nella cultura e tradizioni di una comunità che mette in mostra i suoi gioielli più belli. Un percorso sensoriale fra le cortes dove si gustano i formaggi locali, i salumi, i vini, i dolci caratteristici, il pane tradizionale e quello delle feste, il laboratorio de Sa Seata Vitzichesa, che incanta i curiosi e gli amanti della cucina tradizionale, le birre artigianali i cui nomi revocano oggetti, suoni e gesti di una comunità dalla storia antica: “Uresi, Braghera, Tenores, Murtha” codici ancestrali con radici profonde che scuotono i sensi. Poi gioielli con mostre dedicate agli antichi monili che da sempre sono corredo degli abiti tradizionali, gelosamente custoditi. Mostre di Pittura di artisti locali, laboratori di pelli e di ceramiche, i racconti orali delle tradizioni popolari mirabilmente esposti da Antonello Carzedda, presidente dell'Associazione culturale Sas Prennas, artefici de S'antica passitzata bittese. Il percorso culturale lungo il centro storico del paese, con visite guidate in Sa Caminera Litteraria di Michelangelo Pira e le pitture murali dell'artista Diego Asproni.

Le emozioni

Un mondo che si apre agli occhi dei viaggiatori, trasportandoli come in un vortice emozionale, dentro un'epoca che, come cristallizzata appare in tutta la sua straordinaria bellezza, quello del Museo antropologico della Civiltà Contadina che, rinnovato e presentato in occasione dell'appuntamento di Autunno in Barbagia, mostra con immagini multimediali l'antica arte dei pastori e quella della panificazione, sapientemente raccontati dall'antropologo bittese Bachisio Bandinu. Antico e moderno si fondono perfettamente: i tour con le modernissime biciclette di Bitti in e bike o i quad del Sardinia Experience, sostituiscono i cavalli e diventano il mezzo per visitare i resti dell'antico Dure o i nuovi impianti vitivinicoli, distanti dal centro abitato, dove assaggiare i vini novelli o i formaggi locali.

Buona la prima

Algoritmi del cuore che rapiscono i visitatori e che qui a Bitti hanno fatto registrare il tutto esaurito con numeri importanti, simili a quelli della scorsa edizione che comunque sono stati in grado di imprimere sin dal nastro di partenza, un fecondo e prodigioso inizio di questo autunno di festa. Appuntamento ora a Oliena il prossimo fine settimana

