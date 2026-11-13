Tutto pronto per la due giorni di Mastros, in programma oggi e domani. Già ieri mattina nelle strade e nelle case di San Pietro erano intensi i preparativi per allestire spazi espositivi, punti ristoro e vetrine artigiane. Saranno complessivamente 110 i punti di interesse tra botteghe, musei, mostre, musica, laboratori e degustazioni, con il ritorno delle Cortes nelle botteghe dei maestri artigiani e uno degli appuntamenti più attesi, “Su cojubìu nugoresu”, la rievocazione dell’antico matrimonio nuorese. In città saranno anche organizzate delle visite guidate proprio nella botteghe artigiane.

Il cuore della città sarà una grande vetrina. Tantissime le iniziative ma anche le limitazioni al traffico che coinvolgono soprattutto il quartiere storico di Santu Predu. Per l’occasione i musei dell’Isre saranno aperti al pubblico e offriranno un biglietto unico a 8 euro che permetterà di visitare tutte le esposizioni.

Anche il trasporto pubblico dell’Atp subisce delle deviazioni al percorso delle linee degli autobus 1S, 1D, 1 FS, 1FD 7 e 8 e la viabilità sarà chiusa al traffico, nel tratto dei giardinetti di piazza Vittorio Emanuele dalle 7 di oggi sino alle 22 di domenica.

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