«Corterisoni rinascerà con lo sport» 

Villacidro porta a casa 700mila euro finanziati dal governo all’interno del fondo “Sport e periferie 2023” dedicato alla rigenerazione, completamento o adeguamento di impianti sportivi esistenti dedicati ad attività agonistica nazionale e internazionale.

«Il progetto comprende il rifacimento e l’ammodernamento del campo sintetico di via Corterisoni: il manto, la pista di atletica, gli spogliatoi, gli spalti e la loro copertura, l’efficientamento energetico di tutti gli impianti e la creazione di un campo polivalente per sport di squadra outdoor come basket, pallavolo e calcetto», spiega l’assessore comunale allo Sport, Marco Erbì.

I numeri

L’amministrazione, pur partecipando al bando governativo, aveva già messo a disposizione l’importo necessario al progetto: un milione di euro con fondi di avanzo comunale. «Essere fra i 128 Comuni finanziati ci consentirà di svincolare l’importo di 700 mila euro comunali previsti per via Corterisoni e utilizzarli per il completamento di altre strutture»’, specifica il sindaco Federico Sollai. Il bando Sport e periferie, dedicato ai Comuni fino a 100 mila abitanti e pubblicato lo scorso luglio, metteva a disposizione un fondo di 75 milioni di euro per il miglioramento degli impianti sportivi e per la crescita della cultura dello sport in zone svantaggiate. Una misura creata già nel 2020 per favorire l'inclusione sociale, ridurre i fenomeni di marginalizzazione e migliorare la qualità urbana e il recupero delle aree periferiche.

La missione

«Il fatto che il progetto riguardi l’area di via Corterisoni, in cui servizi e attrattive sociali sono praticamente assenti, e la sua completezza rispetto alle richieste ministeriali ci ha permesso di avere l’importo massimo consentito dal bando – prosegue Erbì –. Riqualificare il campo è importante per il nostro paese ma soprattutto per i ragazzi e gli abitanti del quartiere. A beneficiarne saranno anche le associazioni sportive che si impegnano nel nostro territorio, che avranno a disposizione una struttura sportiva di alto livello e omologata, in cui organizzare gare e competizioni. Uno degli obiettivi della nostra amministrazione è sempre stato quello di far crescere le possibilità per gli atleti e rendere agibili tutte le strutture sportive del territorio». Il progetto è pronto, i lavori saranno appaltati entro il 2024. «Con questo nuovo intervento – conclude il sindaco –: Villacidro si inserisce fra i Comuni con la maggior dotazione di impianti sportivi di alto livello per numero di abitanti, segno che è nostra intenzione dare valore alla crescita sportiva delle nuove generazioni e ai grandi risultati che gli atleti villacidresi stanno ottenendo a livello nazionale e internazionale».

