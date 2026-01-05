VaiOnline
Villacidro.
06 gennaio 2026 alle 00:08

Corterisoni, dodici lotti per villette a schiera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Più verde e più servizi previsti dal Programma integrato di riordino urbano per il quartiere Corterisoni. Nel piano approvato dal consiglio comunale di Villacidro, c’è una nuova area destinata alla residenzialità, il lotto C, denominato “Città Giardino”.

Spiega il sindaco Federico Sollai: «Vogliamo inaugurare un nuovo modo di abitare, più sostenibile e integrato con il verde e i servizi. È un intervento che guarda alle famiglie, ai giovani e a chi vuole costruire qui il proprio futuro».Il progetto prevede un investimento di un milione di euro e la realizzazione di dodici lotti da assegnare in proprietà, destinati alla costruzione di case a schiera su tre livelli, con giardino e posto auto. Una nuova proposta abitativa che si affianca agli altri interventi previsti per il quartiere.Accanto alle abitazioni trovano spazio aree verdi e percorsi ciclo-pedonali, insieme a una nuova strada a velocità calmierata, pensata per rendere l’area più sicura e vivibile. È prevista inoltre la riorganizzazione della sosta urbana, con un parcheggio drenante a servizio della Casa della Salute, dotato di pensiline fotovoltaiche e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.«Questo progetto», conclude Sollai, «è il primo tassello di una strategia più vasta. Vogliamo una Villacidro che cresca in modo equilibrato, che non lasci indietro nessun quartiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas