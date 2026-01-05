Corterisoni, dodici lotti per villette a schiera 

Più verde e più servizi previsti dal Programma integrato di riordino urbano per il quartiere Corterisoni. Nel piano approvato dal consiglio comunale di Villacidro, c’è una nuova area destinata alla residenzialità, il lotto C, denominato “Città Giardino”.

Spiega il sindaco Federico Sollai: «Vogliamo inaugurare un nuovo modo di abitare, più sostenibile e integrato con il verde e i servizi. È un intervento che guarda alle famiglie, ai giovani e a chi vuole costruire qui il proprio futuro».Il progetto prevede un investimento di un milione di euro e la realizzazione di dodici lotti da assegnare in proprietà, destinati alla costruzione di case a schiera su tre livelli, con giardino e posto auto. Una nuova proposta abitativa che si affianca agli altri interventi previsti per il quartiere.Accanto alle abitazioni trovano spazio aree verdi e percorsi ciclo-pedonali, insieme a una nuova strada a velocità calmierata, pensata per rendere l’area più sicura e vivibile. È prevista inoltre la riorganizzazione della sosta urbana, con un parcheggio drenante a servizio della Casa della Salute, dotato di pensiline fotovoltaiche e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.«Questo progetto», conclude Sollai, «è il primo tassello di una strategia più vasta. Vogliamo una Villacidro che cresca in modo equilibrato, che non lasci indietro nessun quartiere».

