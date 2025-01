Corteo per Ramy a Roma: 39 denunce, ci sono 2 minori 

Trentanove denunciati dalla polizia a cui si aggiungono venti identificati dai carabinieri. A meno di una settimana dagli scontri avvenuti a Roma durante il corteo per Ramy – il diciannovenne morto in un incidente con lo scooter avvenuto il 24 novembre a Milano, dopo un inseguimento di otto chilometri da parte di tre pattuglie dei carabinieri – gli investigatori hanno dato un nome e un volto ai presunti responsabili dei disordini di sabato sera nel quartiere di San Lorenzo. Una raffica di denunce, contenuta in informative ora sul tavolo della Procura, che vede coinvolti giovani e giovanissimi.

Si tratta di persone che gravitano negli ambienti dei collettivi studenteschi e di gruppi antagonisti. Molti di loro già con precedenti legati ad altre manifestazioni, fanno sapere gli inquirenti. In particolare sono trentanove i denunciati dalla Digos che ha depositato alla Procura capitolina una prima informativa. Due sono minorenni. Le ipotesi di reato sono, a vario titolo, di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e il getto pericoloso di cose, in concorso e con le modalità aggravate. Gli investigatori sono risaliti a loro attraverso l’analisi di tantissimo materiale video che immortalava i disordini avvenuti durante il corteo spontaneo “Giustizia per Ramy”. Dopo aver percorso le strade di San Lorenzo, ricostruisce la questura, circa 250 manifestanti, tra i quali anarchici, appartenenti al collettivo Zaum e al Car, nei pressi della stazione dei carabinieri San Lorenzo hanno dato vita a un fitto e violento lancio di bombe carta e materiale contundente contro lo schieramento di polizia a presidio della stazione dei carabinieri, danneggiando alcuni mezzi delle forze di polizia e ferendo nove agenti.

