Corteo medievale, cambia la viabilità 

Le iscrizioni sono ancora aperte ma sono già tantissimi i figuranti che hanno chiesto di partecipale al corteo medievale in programma domani nelle strade di Iglesias. «Fino a questo momento siamo arrivati a cinquecento», precisa Mauro Cicilloni, presidente della Società Quartieri Medioevali Villa Ecclesiae, che organizza la manifestazione con il patrocinio di Comune e Regione. La rievocazione storica quest’anno taglia il traguardo della 29esima edizione e rappresenta ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate iglesiente. I festeggiamenti sono iniziati con il torneo della balestra. La giornata clou è in programma domani. «Ma ci sarà anche un appuntamento molto importante oggi – sottolinea Cicilloni – anche quest’anno è prevista la Festa delle Bandiere con gli sbandieratori di Iglesias, Pisa, Viterbo e Gallicano (Lucca), L’appuntamento è alla 20 in piazza Sella. Sarà preceduto da una sfilato che da piazza Municipio si snoderà sino alla centrale Piazza Sella».

La viabilità

Il Comune ha già messo a punto un piano per la viabilità in occasione del sfilata di oggi e del corteo in programma domani. «Per la Festa delle Bandiere il percorso non modificherà di fatto la viabilità cittadina perché verrà svolto nelle strade del centro storico. Per il corteo Storico, in programma per domani, verrà adottato il piano di viabilità dei concerti in piazza, cioè, divieto di parcheggio lungo la piazza Sella e il doppio senso di marcia nella via Valverde, nel tratto compreso tra Banco di Sardegna e Hotel Artù. Anche durante questi eventi la via Eleonora rimane aperta al traffico veicolare». Tutte le strade interessate dalla manifestazione saranno presidiate dalle forze dell’ordine e dagli agenti della polizia municipale.

Il percorso

Anche quest’anno il Corteo Medievale attraverserà tutto il centro storico della città. Si parte domani alle 19 dal parco della Associazione Mineraria Sarda in via Roma. Poi i figuranti attraverseranno via San Marcello, via Don Minzoni, via Sassari, via Spano, via Dritta, via Lanusei, via Ozieri, via Tempio, vico Stretto, Piazza Cannavera, via Cavallotti, vico Del Pozzo, via Corradino, via Cagliari, via Musio, corso Matteotti, piazza La Marmora, via Martini, via Azuni, via Gramsci e intorno alle 20,15 è previsto l’arrivo in piazza Sella. Ieri, intanto, si sono svolti i festeggiamenti religiosi in onore della Santa Patrona, Santa Chiara, e a breve, c’è in programma la discesa dei Candelieri. Un appuntamento molto atteso in città che richiama migliaia di turisti.

