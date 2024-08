«Corteo funebre, regole chiare» 

È dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto, don Piergiorgio Pisu, parroco della cattedrale di Maria Maddalena, a Lanusei, «perché sarebbe potuta andare in maniera diversa». Dopo qualche giorno dal funerale celebrato da don Federico Murtas che ha scatenato polemiche, il parroco spiega la sua versione dei fatti, dalla sagrestia della cattedrale. Le sue parole arrivano dopo qualche giorno perché fuori sede come il protagonista della vicenda.

La spiegazione

Don Piergiorgio Pisu spiega: «Come parrocchia abbiamo stabilito, da dopo il Covid, di non fare più il corteo funebre, come accade in diversi posti. Dopo la celebrazione della messa è previsto di andare in cimitero, ma non a piedi e dietro il carro funebre per motivi di impegni della parrocchia, visto che siamo in due sacerdoti a gestire sia la cattedrale che il santuario. Con i familiari ci sono questi accordi». Specifica: «Nel caso in cui i familiari desiderino andare a piedi dietro il carro funebre si è d’accordo che il sacerdote non vada in cimitero. Se mi capita di celebrare la mattina un matrimonio, un funerale di pomeriggio e poi dopo la messa, e sono solo, come faccio a livello di tempi?».

La discussione

E sulla vicenda che ha coinvolto i nipoti della nonnina defunta e il sacerdote della sua parrocchia e portato a un’accesa diatriba verbale, non è voluto entrare nello specifico. «Le disposizioni sono chiare - ha precisato - non è stata una questione di fraintendimento, ma una presa di posizione da parte di alcuni, alla quale don Federico non è riuscito a reagire nel migliore dei modi. Con i familiari di signora Anna c’era questo accordo, che se volevano che il sacerdote andasse in cimitero non dovevano seguire a piedi il carro funebre. Altre famiglie hanno ritenuto opportuno fare il corteo e il sacerdote è rimasto in chiesa. Ma la celebrazione principale è in chiesa. Il problema principale è il tempo rispetto agli impegni pastorali».

Sulla mancanza dei cortei funebri, con la presenza del sacerdote fino al cimitero, qualche fedele storce il naso e vorrebbe che si mantenesse l’usanza, ma per la parrocchia non ci sono alternative. Le regole, uguali per tutti, sono fatte per essere rispettate. Don Piergiorgio non intende inviare nessun messaggio a mezzo stampa alla famiglia della signora Maria, ma annuncia che lo farà di persona.

