Corteo di solidarietà al popolo palestinese 

Sabato alle 16 è in programma un corteo in solidarietà con il popolo palestinese organizzato da “A Foras” e dal “Comitato Sardo di Solidarietà con la Palestina”. La partenza è prevista da via Santa Alenixedda.

«Dal 1948 la Palestina è occupata dallo stato di Israele, creato dopo la Seconda Guerra mondiale», ricordano gli organizzatori. «Questo rispondeva da una parte alla pretesa sionista di avere uno stato, dall’altra ad un progetto coloniale dell’Occidente, che in questo modo ha potuto avere contemporaneamente una postazione e un alleato forte nel vicino Oriente. Da metà ‘900 ad oggi sono state molteplici e sanguinose le operazioni contro la popolazione palestinese, contro la quale è stata fatta una vera e propria pulizia etica. Dal 7 ottobre 2023 (ultima data che ha segnato l’escalation bellica) ad oggi, fra i palestinesi si contano quasi 30.000 mila morti - di cui circa 10.000 bambini, 1.9 milioni di sfollati, oltre il 50% degli edifici di Gaza distrutti, fame, freddo, mancanza di acqua. Ecco cosa sta succedendo nel Vicino Oriente, dall’altra parte del nostro mar Mediterraneo. Israele oggi è sotto processo alla corte internazionale dell’Aja, per aver commesso atti che mirano alla distruzione di una parte sostanziale del popolo palestinese».

«Non vogliamo essere complici di tutto questo! Noi siamo popoli che cercano di contrastare una cultura e delle politiche scellerate che contribuiscono alla distruzione del mondo. Siamo popoli che credono nello sviluppo di una società libera da logiche di potere economico egemonico e vogliamo indirizzare le risorse verso i bisogni reali dei cittadini, non verso azioni che ledono i diritti di base. Agiamo assieme azioni di lotta e solidarietà, per fermare il genocidio in corso e far sì che nessuno subisca più questi crimini».

