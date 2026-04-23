Corteo di Sant’Efisio con il giogo dei buoi, aumenta l’ottimismo  

Filtra cauto ottimismo per la regolare presenza dei buoi alla 370ª edizione della Festa di Sant’Efisio. A metterla in discussione il nuovo focolaio di dermatite bovina, che – oltre all’allarme rosso negli allevamenti di tutto il Sarrabus – ha anche rallentato tutti i preparativi per via del possibile blocco sulla movimentazione dei bovini.

Una quarantena che, dopo gli abbattimenti dei giorni scorsi, comincia a essere meno concreta. Servirà ancora un minimo di attesa, forse fino a lunedì, ma le indicazioni vanno nella direzione di un via libera allo spostamento degli animali senza restrizioni nei giorni in cui si svolgerà la Festa.

L’allerta resta comunque massima, perché tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica. L’organizzazione e l’Arciconfraternita hanno già chiesto, dall’inizio della nuova emergenza, risposte all’Asl e alla Regione: al momento non sono ancora arrivate, ma c’è la possibilità che il temuto blocco della movimentazione dei bovini (in un raggio di 50 chilometri dal focolaio di Muravera, che comprende Cagliari) non diventi realtà e che i buoi possano regolarmente trasportare il cocchio di Sant’Efisio durante il pellegrinaggio di venerdì prossimo.

Fra le ipotesi alternative, quella del trasporto del simulacro a spalla fino a Capoterra. Oppure l’utilizzo di un furgoncino. Ma, per il momento, vengono tutte definite un piano B (anche perché, in aggiunta, bisogna fare i conti con le autorizzazioni): l’obiettivo è far sì che la Festa si svolga seguendo la tradizione. E quindi con i buoi presenti.

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