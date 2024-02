Ad Alghero il Carnevale si sposta nelle borgate. Nel pomeriggio di oggi grande festa e un lungo corteo di maschere con partenza dalla strada provinciale 55bis (nei pressi del bivio per Palmadula) alle 15. L’evento è a cura dell’associazione sportiva Guardia Grande.A Sassari, invece, confermate le due iniziative in programma martedì 13: Carrasciari al Corso e il gran ballo in maschera in Piazza d’Italia “Masquerade”. (c.fi.)

