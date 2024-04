Corteo della Croce verde alla ricerca di volontari 

La Croce verde di Orani manifesta silenziosamente nelle vie del paese alla ricerca di nuovi volontari. L’associazione, proprio per l’assenza di volontari, ha dovuto interrompere il servizio 118 per tutto il mese di aprile. La situazione è ricaduta anche nei paesi limitrofi, da Oniferi a Olzai, che già presentano da diversi anni forti criticità per quanto riguarda l’assistenza sanitaria di base. La Croce verde Orani, dopo 41 anni di servizio costante, si trova ora in stallo, anche se la determinazione non manca. «La battaglia continua - dice la presidente della Croce verde, Emanuela Pisone -. Domenica scorsa abbiamo fatto un open day, ricevendo alcune adesioni, ma non basta. Così martedì abbiamo manifestato quasi a sorpresa. Eravamo una ventina di soci, accompagnati da una volontaria che annunciava le conseguenze dell’assenza del servizio per i paesi e i cittadini. L’intento è quello di sensibilizzare anche i territori vicini. Programmeremo un altro open day per il 28 aprile». All’appello si unisce il sindaco Marco Ziranu che dice: «Sono molto orgoglioso di loro perché queste iniziative sottolineano forza, impegno e devozione. Il volontariato è gratificante, anche se spesso pesa, in particolare quando ci si sente in dovere di andare avanti nonostante tutto, senza un giusto ricambio. Essendo gratuito, la collaborazione è essenziale per evitare il peggio. La Croce verde Orani non si deve fermare».

