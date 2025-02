Corteo antifascista nelle strade della città 

Si sono dati appuntamento davanti al Teatro Lirico per poi dar vita a un corteo nelle strade della città, con la conclusione in piazza Costituzione, sotto il Bastione. Circa 300 persone, in alcuni momenti salite a 500, hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal coordinamento antifascista cagliaritano per protestare contro il ddl sicurezza e «contro la violenza neofascista e la repressione di Stato». Imponenti le misure di sicurezza messe in campo dalla Questura per evitare possibili scontri o episodi di violenza con gruppi riconducibili alla destra estrema. Alla fine è terminato tutto senza alcun problema.

Molti i giovani presenti nel corteo colorato dietro lo striscione Casteddu antifascista. Dal Teatro Lirico i manifestanti hanno seguito il percorso prestabilito e annunciato alle forze dell’ordine: via Dante, piazza San Benedetto, via Paoli, via Garibaldi e piazza Costituzione. Un segnale, come evidenziato dai partecipanti, per denunciare «il clima di violenza che si fa sempre più imponente nelle nostre vie e di fronte alle scuole che frequentiamo. Scendiamo nelle strade della nostra città per riflettere sul clima che in questi mesi si respira a Cagliari. Più di un settimana fa, i militanti di Casapound e Blocco studentesco hanno aggredito in gruppo un compagno reo di aver coperto una scritta fascista nei pressi di piazza Galilei».

