Corteo anti rigassificatore, traffico in tilt 

«Siamo entrati a far parte della rete nazionale che comprende Piombino, Rimini, Portoscuso e altri centri che protestano contro la stessa cosa», dice Mariano Strazzeri, presidente del comitato dei residenti Giorgino - Villaggio pescatori. «Non siamo contrari a prescindere al rigassificatore, ma chiediamo che non venga costruito dietro le nostre case. Siamo pochi abitanti, ma il borgo è molto frequentato. Ci sono tanti altri posti in cui farlo, come la zona industriale di Macchiareddu o il pontile dell’ex Rumianca, attualmente in disuso. Perché dunque ostinarsi a volerlo costruire proprio a meno di un chilometro dal centro città e a 300 metri dalle nostre case?». Strazzeri sostiene che un incidente all'interno dell'impianto causerebbe un'esplosione a catena «con conseguenze nefaste. Per non parlare dei rischi per la fauna ittica della zona. Speriamo che la Regione ci ascolti», conclude.

Una manifestazione che ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code sia in via Roma lato porto (il lato portici è chiuso per lavori) che in viale la Plaia e sulla 195 Rac. Il traffico è andato completamente in tilt. Code si sono formate sul ponte della Scafa che porta a a Giorgino. La Polizia Municipale ha fatto sì che il corteo si svolgesse senza intoppi e soprattutto senza fermarsi.

Traffico in tilt per un’ora

I residenti del Villaggio

Le associazioni

Un “no” secco a tutti i rigassificatori, ovunque, è stato ribadito fortemente da tutte le altre associazioni presenti: Donne Ambiente Sardegna, Sardegna Pulita, ItalExit, Partito comunista italiano, Fridays for Future, Difensori della natura e Associazione Per il clima - fuori dal fossile. «Il progetto di costruzione del rigassificatore è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente senza consultare gli abitanti del posto e senza ascoltare la comunità scientifica, che afferma che il metano è responsabile di circa il 30% del surriscaldamento globale», dice Bianca Pili, attivista di Fridays for Future. «Il traffico è andato in tilt, ma la manifestazione di oggi è importante, c'è una parte di popolazione che sta marciando per Giorgino, contro la folle idea di costruire un rigassificatore vicino alle abitazioni e contro il fossile, che ancora oggi in Sardegna è presente in grandi quantità», aggiunge Angelo Cremone di Sardegna Pulita.

«Troppi pericoli»

Di «impianti pericolosi che rischiano di fare una strage» parla Lidia Frailis, presidente di Donne Ambiente Sardegna: «Vogliamo la nostra Isola fuori dal fossile. Quindi no al rigassificatore a Giorgino come in altre parti della Sardegna. Non dobbiamo diventare la nuova servitù del gas in Italia», sbotta. “Green Deal ora”, recita il cartello che Valerio Piga, responsabile per la Sardegna di Difensori della natura, porta ben in vista. «I benefici delle energie rinnovabili sono noti a tutti», dichiara l’attivista, «quindi se si ha davvero la volontà di utilizzarle come alternative a quelle inquinanti, lo si può fare senza problemi. Per quanto riguarda l’impianto che vorrebbero costruire a ridosso di Giorgino, non stanno tenendo conto del volere di chi ci abita. Sono le comunità locali che devono decidere. Bisogna ascoltarle».

