Corteo anti militarista, antagonista arrestato 

È finito ai domiciliari su ordine di custodia cautelare del giudice, accusato di resistenza, lesioni e detenzione abusiva di una bomba carta di alta potenzialità offensiva. Il provvedimento del Tribunale, firmato dal Gip Luca Melis, è stato notificato ieri dalla Digos a Luca Rassu, 30 anni, antagonista cagliaritano sospettato di aver lanciato l’ordigno contro un poliziotto nel corso di una manifestazione davanti al porto dove era attraccata la nave Trieste, lo scorso 10 maggio. L’agente aveva riportato una lieve lesione alla gamba. Gli antimilitaristi protestavano contro l’esercitazione Joint Stars. Qualche giorno dopo, nel corso di una perquisizione, erano stati trovati 7 petardi di forma cilindrica con miccia che ora la Direzione distrettuale antiterrorismo e il Gip del Tribunale hanno ritenuto essere delle bombe carta.

La perquisizione

Quattro giorni dopo la manifestazione era scattata la perquisizione della Digos nell’abitazione di Is Mirrionis e all’Officina autogestita Kesteddu, in viale Elmas, da parte degli investigatori della Digos. Gli agenti avevano sequestrato i sette ordigni pirotecnici di circa 10 centimetri l’uno (modello Lupo 26), tredici razzi-paracadute per segnalazioni, poi vari fumogeni e vario altro materiale. A coordinare l’inchiesta è il sostituto procuratore Emanuele Secci della Direzione distrettuale antiterrorismo (DdaT) che, qualche giorno dopo, ha chiesto e ottenuto dal Gip la misura cautelare dei domiciliari per il 30enne, difeso dall’avvocato Carlo Monaldi.

L’indagine

Nel corso di alcune cariche dei reparti antisommossa, quello che era parso un petardo era scoppiato vicino alla gamba di un agente che, come detto, aveva riportato una lesione lieve. Visionando i video della manifestazione, gli agenti della Digos avevano individuato il presunto lanciatore. Dopo la perquisizione e il sequestro di telefonini, materiale informatico e pirotecnico, il difensore del 30enne aveva fatto riserva di incidente probatorio per l’esame dell’esplosivo.

Decreto sicurezza

Dagli atti si evince che Luca Rassu non sia l’unico indagato per resistenza, lesioni e detenzione illegale di materiale esplodente dopo la manifestazione del 10 maggio, visto che uno dei tre reati (la resistenza) è ritenuto dalla Procura aggravato dalla presenza di più di dieci persone. Il provvedimento del Gip, inoltre, recepisce la nuova norma prevista dal Decreto Sicurezza (ora diventato legge) che inasprisce le pene per i reati commessi nei confronti delle forze dell’ordine in occasione di manifestazioni.

