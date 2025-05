Corteo anti militari, blitz della polizia dopo gli scontri 

Sette petardi di forma cilindrica con miccia, tredici razzi-paracadute per segnalazioni, poi vari fumogeni. Questo e altro materiale è stato sequestrato dalla Digos della Questura ad un trentenne nella sua abitazione di Is Mirrionis, a Cagliari, e nell’Officina autogestita Kasteddu, nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antiterrorismo (DdaT) dopo gli scontri tra una parte dei manifestanti e la polizia avvenuti sabato pomeriggio durante un corteo contro le esercitazioni militari in piazza Matteotti. Nel corso di alcune cariche dei reparti antisommossa, un petardo è scoppiato vicino alla gamba di un agente che ha riportato una lesione lieve.

Indagine della Procura

Immediata è scattata l’indagine della Digos e della Procura, affidata al sostituto procuratore Emanuele Secci, che ha disposto alcune perquisizioni nella mattinata di mercoledì. A casa di un militante antimilitarista e nell’officina autogestita, gli investigatori hanno rinvenuto il materiale pirotecnico (ma sono stati anche sequestrati computer, telefoni e caschi, aste di legno e striscioni) che ora sarà esaminato. Il giovane ha incaricato come proprio difensore l’avvocato Carlo Monaldi che ieri mattina ha depositato alcune istanze in Procura.

Incidente probatorio

Tra le istanze presentate dal legale del trentenne c’è la richiesta di incidente probatorio che sarà formalizzata anche al giudice per le indagini preliminari. Se venisse accolto quanto sollecitato dall’avvocato Monaldi non saranno dunque solo gli esperti della Polizia Scientifica o i consulenti della Procura ad esaminare il materiale pirotecnico per capire se i petardi fossero stati modificati in piccoli ordigni, ma sarà un perito nominato dal Tribunale che chiarirà l’eventuale pericolosità del materiale pirotecnico trovato.

Il blitz della Digos

Del blitz della Digos avevano dato notizia gli stessi antimilitaristi di A Foras, che nella giornata di mercoledì avevano contestato l’attività degli inquirenti: «L’intento è quello di intimidire e reprimere chi prende parte ai momenti di piazza e di lotta contro la guerra e lo sfruttamento della nostra terra», avevano dichiarato. «Questo lo si evince anche da quanto sequestrato dall’Officina, come striscioni e altri materiali da corteo. In un periodo in cui stiamo assistendo a una grande esercitazione militare in Sardegna, il genocidio in Palestina non si arresta, il riarmo europeo è alle porte e i decreti sicurezza si fanno sempre più stringenti, lo Stato italiano continua nel suo storico ruolo di difensore della guerra e repressore del dissenso».

Gli indagati

Il 30enne che ha subito la perquisizione non sarebbe l’unico giovane indagato per resistenza, lesioni e detenzione illegale di materiale esplodente dopo la manifestazione di sabato pomeriggio. La resistenza ipotizzata è aggravata dalla presenza di più di dieci persone.

