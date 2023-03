Corteo anarchico per Dax con imbrattamenti e danni  

Gli anarchici, in massima parte milanesi, c'erano, ma in coda al corteo che nel pomeriggio ha attraversato le vie alla periferia nord est di Milano per ricordare l'omicidio di Davide Cesare, detto Dax, ucciso il 16 marzo del 2003. La manifestazione, conclusa con qualche momento di tensione ma senza incidenti, è stata organizzata per il ventennale dell'uccisione del 26enne del centro sociale Orso, durante quella che fu ribattezzata “la notte nera” di Milano, da tre uomini riconducibili all'estrema destra.

Nel corteo, cui hanno partecipato alcune migliaia di persone (3.500 secondo la Questura), la vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito, da oltre cinque mesi in sciopero della fame contro il 41 bis, è stata presente, ma declinata dalla maggioranza dei partecipanti del mondo antagonista nel più generale problema della «repressione» e del carcere inteso come «tortura». A testimoniarlo, l'ininterrotta scia di scritte sui muri da piazzale Loreto - dove sono stati scanditi i nomi di 15 martiri dell'eccidio fascista dell'agosto del 1944, e dove i cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi uccisi furon oappesi a testa in giù - fino a Crescenzago, quartiere alla periferia del capoluogo lombardo, dove per la tre giorni in ricordo di Dax è stato occupato uno stabile in disuso. Ieri sera ha ospitato un concerto, al quale ha partecipato anche il disegnatore Zerocalcare.

In via Durante, a inizio percorso, è stato tracciato un murale: “Dax: 2003-2023”, per ricordare il ventennale dell'omicidio, ed è stata imbrattata con gavettoni di vernice la facciata della sede di Fideuram. Così come ha subito danni quella della Bper di via Leoncavallo, la cui vetrina è stata infranta e vandalizzata con varie scritte in memoria di Dax, e di Fausto e Iaio, i due esponenti dello storico centro sociale milanese uccisi proprio il 18 marzo, nel 1978, da mani rimaste impunite. Non ci sono stati però i temuti incidenti che un'ipotizzata presenza di anarchici “duri” di vari Paesi europei avrebbero potuto causare. Massiccia la presenza di forze dell'ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA